年均接逾1500宗投訴食肆 拼盤乳豬變青瓜 優惠條款惹爭議 消委會：勿將「圖片僅供參考」作擋箭牌

香港素有「美食天堂」美譽，惟金漆招牌背後，食肆消費糾紛卻屢見不鮮。消委會表示，每年接獲涉及餐廳及食肆的投訴高達1,500宗，涉餐牌菜式圖片與出品不符、優惠條款含糊以及用餐時限爭議等。消委會強調，在北上消費成風及市民消費審慎的挑戰下，業界若處理爭議不當，不但損害商譽，更會打擊旅客對香港的整體觀感；促業界改善並積極聽取消費者意見，摒棄將「圖片僅供參考」視為擋箭牌的做法。有飲食業界表示，已與僱員再培訓局合作，透過課程提升從業員的禮貌與服務質素，打造更親和的用餐環境。

根據消委會最新統計，自2023年至今已接獲高達5,114宗涉及食肆投訴。三大投訴類別以「服務質素」佔37%居首，「價格與收費」以26%緊隨其後，「食品質素」則佔10%。在求助個案中，本地消費者佔九成，其餘則為訪港旅客。單看過去一年，2025年錄得1,503宗投訴，較2024年的1,695宗及2023年的1,569宗略有回落。而今年首季(1至3月)則錄得347宗，與去年同期水平相若。

拼盤食材「大變樣」 餐廳辯稱「圖片僅供參考」 在其中一宗個案，投訴人何小姐與友人在中菜館A中，被餐牌上一款售價198元的「粵式燒味拼盤」吸引，圖片清晰顯示包含乳豬、燒鵝、熏蹄、海蜇及切雞，共5款食材。豈料上菜時，除了切雞與海蜇外，其餘3款食材被換成牛𦟌、鴨胸肉和青瓜。何小姐即場質疑，職員僅回應「圖片僅供參考」，未作進一步解釋。何小姐認為，如僅涉及個別食品分量的差異，尚可理解為廚房職員安排食物份量有偏差，但難以接受食品種類與圖片所見有明顯的分別。何小姐指，餐牌並沒有列明拼盤所包括的食品，消費者只能倚賴餐牌圖示作選擇；而該拼盤圖示的5款燒味，3款被其他價值較低的食品所取代，有「貨不對辦」之嫌。消委會介入後，食肆最終同意全數退款並將該菜式撤下。

結帳才知優惠要預繳 優惠安排亦是糾紛的溫床。胡小姐透過平台預訂餐廳B的下午茶，屬意原價388元、優惠價298元的套餐，惟在預約過程中，平台未有顯示須即時付款。為確保萬無一失，胡小姐先後在電話查詢及到店入座時，兩度向職員確認，均獲回覆「在結帳時向收銀員說明即可」。 然而，當胡小姐盡興而歸準備付款時，收銀員卻指該優惠須在平台預繳方為有效，更以「剛剛回覆的職員是新入職」為由拒絕履行承諾。胡小姐最終無奈支付正價連同加一服務費，共427元。經消委會調停，餐廳承認資訊發放錯誤，退回99元差價及相關服務費。

餐廳「空蕩蕩」仍趕客 時限損餐飲體驗 岳先生在餐廳C享用一碗63元的台式湯麵，用餐後正欲稍作休息，卻遭職員以「入座已屆60分鐘」為由，要求即時結帳離座。岳先生控訴，當時店內仍有大量空位，且入座時店內並無任何告示或提醒，職員態度更非常惡劣。餐廳事後致歉，承認相關限時告示僅貼於大門外，未能有效傳達資訊。

沈朝暉：食物圖片是消費者下單依據 消委會總幹事沈朝暉表示，食物圖片是消費者下單的首要依據，尤其是拼盤等組合菜式，業界應確保實物與圖片高度吻合，並建議在餐牌上以文字清晰列明食材清單。若遇到食材短缺而須更換，職員更應在下單前主動告知，讓消費者在掌握充分資訊下作出選擇；強調食肆必須摒棄將「圖片僅供參考」視為擋箭牌。至於個案是否涉違反商品說明條例，要由海關判斷。 消委會研究及試驗小組委員林漢明補充，食肆與預約平台推行優惠時，應清晰羅列支付限制及有效期，並加強前線培訓，避免職員口頭承諾與實際細則不符。針對用餐限時或「搭枱」等安排，他建議餐廳應在入座時主動提醒，而非僅依賴門外告示，以免因溝通斷層導致不必要的紛爭，損害本港餐飲業的專業形象。

黃家和

黃家和：業界任何崗位都應做好本分 香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，內地訪港旅客雖增，但部分對本港餐飲服務態度多有微詞。他強調無論何種檔次的餐廳，員工均應守好本分以迎戰挑戰。為此，業界已與僱員再培訓局合作，透過課程提升從業員的禮貌與服務質素，打造更親和的用餐環境。同時，業界正努力嚴選環球食材，提升食品質素與性價比，務求挽回食客信心。