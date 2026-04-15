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出版：2026-Apr-15 11:18
更新：2026-Apr-15 12:48

宏福苑聽證會｜消防當日已召回所有休假同事「我哋已經用盡所有人員」（持續更新）

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大埔宏福苑火災獨立委員會今日（15日）舉行第12場聽證會。香港警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢。（周令知 攝）

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大埔宏福苑火災獨立委員會今日（15日）舉行第12場聽證會，亦是第二輪聽證會的第4場。今日將會有3名證人作供，分別是消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律、警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢，以及警務處災難遇害者辨認組（DVIU）主管鄭嘉俊。

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消防當日已召回所有休假同事「我哋已經用盡所有人員」

11:45更新】在另一段電話錄音中，一名居住於宏昌閣的市民發現火警後立即致電999。接線生以比較惡的態度叫對方「唔好收線」，並嘗試核實起火樓層及現場情況。求助者表示自己身處502室，與98歲的婆婆同住，屋內已湧入大量濃煙，「啲煙上晒入大廳」，情況危急。雖然當時煙霧暫時減退，但求助者坦言「好驚」，要求消防員盡快帶她們離開。接線生回覆「我哋會派消防員嚟搵你」，並確認已調派救護車及消防車趕赴現場。

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黃思律指，消防處當時動員80人迅速成立支援中心，並開設18條熱線。他解釋，支援中心主要負責後續callback程序，即向已掛線的求助者重新聯絡，核實情況「同事知道好急切，早得一秒得早一秒。」 黃思律透露，當日已召回所有正休假的同事，並開啟全部電話線及工作台，但仍需從總部臨時抽調人員放下原有工作前來支援。「我哋已經用盡所有人員。」 他強調：「一定要去改善，無論人手、硬件、技術上面，我哋都希望可以將之後嘅運作做得更好。」

報案人須向消防重覆回答相同資料 消防：寧願多花時間取正確資料

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11:30更新】杜淦堃在聽證會上播放一段求助電話錄音，有一名市民目睹宏福苑大廈外牆維修棚架起火，隨即致電求助。杜淦堃指出，根據處理緊急電話的程序，接線警員應首先詢問火警位置及報案人身體狀況。然而，在宏福苑個案中發現，報案人往往需要向消防重複已向警方提供的資料，部分人因驚慌而承受額外壓力。杜提問「若警方與消防之間未能共享資料，會否考慮優化機制？」

黃思律回應稱，現行程序是經多年經驗累積而成，強調所有救援工作關乎生死，最關鍵是準確取得地址及聯絡電話。「以前試過錯一個門牌號碼，就搵唔到現場。」他承認，重複問資料或會令報案人更緊張，但同事每日面對此類情況，會盡量以平和手法引導。他強調 ：「你今日問我會唔會因為咁樣可以慳到時間，我嘅答覆係：我寧願花多啲時間攞正確嘅資料，好過草草了事，收線之後去錯地方。」

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杜淦堃指，警方設有三個999報案中心，合共207條電話線，而消防通訊中心則只有30條線，日間最多37人當值，晚間31人，同一時間最多只能處理30宗求助個案。

他指，警方接獲報警後應盡快將個案轉介至消防，而不應在接線時花時間反覆詢問求助者資料，在電話錄音中，有求助者被要求重複陳述情況，導致延誤。杜淦堃認為，由於警方線路較多，消防線路有限，經常出現「塞車」情況，部分求助電話在轉駁至消防時需要排隊等候，黃思律表示並不掌握警方內部的具體運作情況。

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火災當日接373宗求助個案 平均在1分鐘內接聽

11:10更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律，20028月加入消防處，202510月擔任副消防總長（行動支援及專業發展），主要負責職業安全健康、消防通訊中心，並為各消防行動總區及救護總區提供行動支援，其轄下部門包括行動支援科、招聘訓練及考試科、調派及通訊科、工程及安全科，以及消防訓練學院。

黃思律表示，當日晚上7時半抵達現場，一直工作至翌日早上9時半，主要負責加強前線與消防通訊中心（FCC）之間的溝通。他指出，雖然其職級一般無需親赴火場，但因當日接獲大量求助，加上溝通需加強，處長特意指派他前往現場，協助成立支援中心以提升通訊效率。

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杜淦堃指，黃思律的供詞提到，當日消防處共接獲373宗求助報案，大部分經999報案中心轉介，並能在平均一分鐘內接聽來電，黃認為入職標準大致能應付當日電話量，又解釋現行機制：所有999來電先由警方指揮及控制中心接聽，若確認涉及火警，便會轉駁至消防處，並建立三方通話，讓求助者、警方及消防同時在線。警方角色為協助轉交資料，求助者仍需直接向消防處提供資訊。

10:40更新】獨立委員會主席陸啟康在聽證會開始前表示，留意到有聲音建議，將獨立委員會轉為法定調查委員會，令部分不願意到委員會作供的人士亦可以作供，委員會稍後會詳細交代相關方法。他表示，所有調查方法有利和弊，而委員會調查有策略，若過早交代，在策略上並非聰明做法，最終亦會視乎調查進度。他強調，委員會不會怕調查任何人而調整調查方向，並指現時調查進度理想，希望大家看到調查是全面的，稍後會向公眾交代。

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他又稱，現時的證人均有提交供詞給予委員會及警方，證供會納入委員會考慮，相信公眾應該得知，但證詞不會在聽證會上讀出來，故未來證人供詞會在上載至委員會秘書處網站，而過去的供詞已上網。但他稱，供詞涉及敏感資料，需要時間隱蔽有關敏感資料。

大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

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