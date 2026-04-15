林定國：香港成功關鍵詞是「國際」 開放環境中維護國家安全

律政司以《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書為主題，在灣仔會展舉辦國安法律論壇。律政司司長林定國表示，白皮書指出香港維護國家安全實踐不追求「絕對安全」或「泛化安全」，香港特區司法機關獨立行使審判權，依法審理涉及國家安全的案件，不受任何干涉。

林定國致辭時表示，追求「絕對安全」不僅違反國際法與國際關係中的和平共處基本原則，在實踐上也難以持續，更會窒礙發展，違背國家人民的利益。

林定國指，「開放型安全」這項基本方針對香港尤其重要。在一國兩制原則下，香港擁有各種獨特優勢，這些優勢都是為了讓香港能在金融、貿易、航運以及法律和爭議解決服務等領域發揮國際中心的作用。他強調香港成功的關鍵詞是「國際」，要成為真正的國際城市，最重要是獲得和維持大家的信心，相信香港是一個開放、包容、多元的社會。這就是為何《白皮書》另一項原則訂明香港塑造的是「開放型安全」，強調在開放環境中維護國家安全。當中舉例說明，香港將繼續從其他普通法適用地區聘用法官和其他司法人員，終審法院亦會繼續根據需要邀請此類法官參與審訊；其他司法管轄區的律師將繼續依法在香港工作和執業；來自各國家和地區的投資者的合法權益將繼續得到平等保護。