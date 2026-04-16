藝壇盛事帶動3月訪港客增14% 旅發局：中東局勢或成市場變數

藝術與節慶盛事成功催谷本港旅遊。旅發局公布最新數據，指今年3月訪港旅客達435萬人次，按年升幅達14%；總計今年首季，訪港旅客累計錄得1,431萬人次，較去年同期增17%。旅發局分析，上月多項國際級藝術盛事如巴塞爾藝術展及ComplexCon等，有效帶動非內地旅客來港；但中東局勢動盪或為未來旅遊市場帶來波動。有專家建議開發研學、醫療及遊艇等高端旅遊，分散風險。
據旅發局數據，在1至3月的訪港旅客中，中國內地旅客在總體的佔比最高，達1,108萬人次，按年漲兩成，相信與新春長假期間的連串大型推廣與慶典效應有關。長途市場亦見復甦，季內錄得99萬人次訪港，增19%。
旅發局指出，3月份的國際級藝壇盛事表現突出，成功塑造香港「藝術之都」吸引力；香港運力平穩增長，同時迎來多艘國際郵輪，令非內地旅客佔比達到27%。
中東局勢成為市場變數
展望未來，旅發局指，中東緊張局勢可能成為市場變數，不排除會令旅遊市道出現波動。局方會持續密切監察事態發展，並採取靈活策略調撥資源，確保推廣工作能發揮最大效益，以應對潛在的國際環境轉變。
開發高端旅遊分散風險
團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監、旅遊業策略委員會成員葉文祺表示，首季旅客增17%，反映盛事及多元體驗見效；惟中東局勢恐推升油價與票價，削減航空樞紐吸引力。
他建議政府，開發研學、醫療及遊艇等高端旅遊，並與航空公司協商穩定票價及提供優惠，以分散風險。