藝壇盛事帶動3月訪港客增14% 旅發局：中東局勢或成市場變數

藝術與節慶盛事成功催谷本港旅遊。旅發局公布最新數據，指今年3月訪港旅客達435萬人次，按年升幅達14%；總計今年首季，訪港旅客累計錄得1,431萬人次，較去年同期增17%。旅發局分析，上月多項國際級藝術盛事如巴塞爾藝術展及ComplexCon等，有效帶動非內地旅客來港；但中東局勢動盪或為未來旅遊市場帶來波動。有專家建議開發研學、醫療及遊艇等高端旅遊，分散風險。

據旅發局數據，在1至3月的訪港旅客中，中國內地旅客在總體的佔比最高，達1,108萬人次，按年漲兩成，相信與新春長假期間的連串大型推廣與慶典效應有關。長途市場亦見復甦，季內錄得99萬人次訪港，增19%。