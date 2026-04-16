擬年中試行新滲水檢測程序　議員形容具「顛覆性」改變

為加快處理樓宇滲水問題，政府計劃於年中試行新檢測程序。立法會議員陳恒鑌今早(16日)在港台節目形容，這是具「顛覆性」改變，由政府或投訴人舉證的責任，轉回到業主身上，樓上業主須主動證明自己並非滲水源頭。新程序亦推動以協商及調解處理滲水問題，有助疏導鄰里關係，減少因滲水引發的爭議。

陳恒鑌補充，現行滲水檢測機制繁複冗長，受影響單位濕度要達到35%或以上，並且要獲得懷疑滲水源頭的樓上業主同意，政府人員才能入屋測試並啟動調查。如果樓上業主拒絕配合，滲水辦便需向法庭申請「入屋令」，整個程序動輒花費數月以上。新檢測程序的核心變革在於第一階段，滲水辦在確認濕度達標後，會即時使用紅外線熱成像技術進行初步分析，即使未能進入上層單位，只要分析結果顯示「有合理理由相信」滲水源頭來自樓上單位，政府便可直接向業主發出「建議維修通知」。