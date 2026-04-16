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出版：2026-Apr-16 10:53
更新：2026-Apr-16 10:53

擬年中試行新滲水檢測程序　議員形容具「顛覆性」改變

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擬年中試行新滲水檢測程序，議員形容具「顛覆性」改變。(資料圖片)

擬年中試行新滲水檢測程序，議員形容具「顛覆性」改變。(資料圖片)

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為加快處理樓宇滲水問題，政府計劃於年中試行新檢測程序。立法會議員陳恒鑌今早(16)在港台節目形容，這是具「顛覆性」改變，由政府或投訴人舉證的責任，轉回到業主身上，樓上業主須主動證明自己並非滲水源頭。新程序亦推動以協商及調解處理滲水問題，有助疏導鄰里關係，減少因滲水引發的爭議。

陳恒鑌補充，現行滲水檢測機制繁複冗長，受影響單位濕度要達到35%或以上，並且要獲得懷疑滲水源頭的樓上業主同意，政府人員才能入屋測試並啟動調查。如果樓上業主拒絕配合，滲水辦便需向法庭申請「入屋令」，整個程序動輒花費數月以上。新檢測程序的核心變革在於第一階段，滲水辦在確認濕度達標後，會即時使用紅外線熱成像技術進行初步分析，即使未能進入上層單位，只要分析結果顯示「有合理理由相信」滲水源頭來自樓上單位，政府便可直接向業主發出「建議維修通知」。

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陳恒鑌形容新滲水檢測程序具「顛覆性」改變。(資料圖片)

陳恒鑌形容新滲水檢測程序具「顛覆性」改變。(資料圖片)

第一階段調查有望縮至14工作天

香港物業管理公司協會發言人陳志球在同一節目上形容，新程序是一套「優化的制度」。根據數據顯示，現時第一階段調查平均需時71個工作天，而在新程序下有望縮短至約14個工作天。至於外界關注28日維修期限是否足夠，他認為每宗個案的複雜程度不同，但畫線是必須的，28天對一般個案而言屬恰當。過往處理漏水個案中，大部分業主態度都是合作及理性，只有在雙方調解無效後才會向滲水辦求助。

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