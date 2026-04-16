偷無印良品逾400件衣物再存劏房轉賣，5越南賊被捕。

油尖警區自今年初接獲多宗店舖盜竊案件，發現區內一間大型服裝連鎖店，接二連三被偷走大量衣物。經過深入調查及情報分析，並透過翻查大量閉路電視影像後，警方成功鎖定一個以非華裔人士組成的盜竊集團。

警方表示，集團專門挑選該服裝連鎖店犯案，他們的分工非常仔細及有組織，每次犯案都會有人於店鋪內外把風，負責偷竊的成員則會在貨架上迅速將大量衣物擺入手袋及環保袋，然後直接離開，犯案過程往往只需數分鐘，有時更會一日之內到不同分店進行偷竊。事成後就將當日偷來的衣物，交予其他負責接贓的成員，再集中運送到旺角或深水埗的劏房單位儲存。為了增加警方的調查難度，集團成員犯案時會戴口罩、帽、平光眼鏡，甚至假髮，而劏房儲存的贓物亦會在一至兩日內被全數運走。據悉，有關贓物將會被轉賣圖利，警方正調查是否本地轉賣或出口外地。