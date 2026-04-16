偷無印良品逾400件衣物再存劏房轉賣，5越南賊被捕。

油尖警區自今年初接獲多宗店舖盜竊案件，發現區內一間大型服裝連鎖店，接二連三被偷走大量衣物。經過深入調查及情報分析，並透過翻查大量閉路電視影像後，警方成功鎖定一個以非華裔人士組成的盜竊集團。
警方表示，集團專門挑選該服裝連鎖店犯案，他們的分工非常仔細及有組織，每次犯案都會有人於店鋪內外把風，負責偷竊的成員則會在貨架上迅速將大量衣物擺入手袋及環保袋，然後直接離開，犯案過程往往只需數分鐘，有時更會一日之內到不同分店進行偷竊。事成後就將當日偷來的衣物，交予其他負責接贓的成員，再集中運送到旺角或深水埗的劏房單位儲存。為了增加警方的調查難度，集團成員犯案時會戴口罩、帽、平光眼鏡，甚至假髮，而劏房儲存的贓物亦會在一至兩日內被全數運走。據悉，有關贓物將會被轉賣圖利，警方正調查是否本地轉賣或出口外地。
衣物價值約11.3萬元
警方經調查後發現，該犯罪集團至少與於去年年中至本月期間發生的24宗案件有關，全部都涉及同一間服裝連鎖店旗下的不同分店。初步調查發現，他們偷取至少445件衣物，價值大約113,000元。警方表示，賊人會趁住舖頭繁忙期間落手，覷準大型店舖人流較多、職員比較忙碌，貨物沒有貼上防盜裝置，而且相隔較長時間才會盤點貨物，職員較遲才會發現貨物失竊。消息指，受害服裝店為無印良品MUJI。
警方隨後以「盜竊」罪拘捕兩名疑犯，並以「處理贓物」拘捕接贓人，並於昨日(15日)至今日(16日)早上在赤柱及深水埗，分別以「盜竊」及「處理贓物」，再拘捕一男一女的集團成員。5名被捕人士為越南籍、持有「行街紙」，年齡介乎36歲至58歲。警方已經以「盜竊」罪暫控一男兩女集團成員，並會明日(17日)於九龍城裁判法院提堂，其餘被捕人士正被扣留調查中。