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出版：2026-Apr-16 16:56
更新：2026-Apr-16 16:56

偷無印良品逾400件衣物再存劏房轉賣　5越南賊被捕

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偷無印良品逾400件衣物再存劏房轉賣，5越南賊被捕。

偷無印良品逾400件衣物再存劏房轉賣，5越南賊被捕。

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油尖警區自今年初接獲多宗店舖盜竊案件，發現區內一間大型服裝連鎖店，接二連三被偷走大量衣物。經過深入調查及情報分析，並透過翻查大量閉路電視影像後，警方成功鎖定一個以非華裔人士組成的盜竊集團。

警方表示，集團專門挑選該服裝連鎖店犯案，他們的分工非常仔細及有組織，每次犯案都會有人於店鋪內外把風，負責偷竊的成員則會在貨架上迅速將大量衣物擺入手袋及環保袋，然後直接離開，犯案過程往往只需數分鐘，有時更會一日之內到不同分店進行偷竊。事成後就將當日偷來的衣物，交予其他負責接贓的成員，再集中運送到旺角或深水埗的劏房單位儲存。為了增加警方的調查難度，集團成員犯案時會戴口罩、帽、平光眼鏡，甚至假髮，而劏房儲存的贓物亦會在一至兩日內被全數運走。據悉，有關贓物將會被轉賣圖利，警方正調查是否本地轉賣或出口外地。

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油尖警區刑事總督察陳熾華及油尖警區重案組第三隊高級督察衛進濤 油尖警區重案組第三隊高級督察衛進濤。 油尖警區刑事總督察陳熾華。

衣物價值約11.3萬元

警方經調查後發現，該犯罪集團至少與於去年年中至本月期間發生的24宗案件有關，全部都涉及同一間服裝連鎖店旗下的不同分店。初步調查發現，他們偷取至少445件衣物，價值大約113,000元。警方表示，賊人會趁住舖頭繁忙期間落手，覷準大型店舖人流較多、職員比較忙碌，貨物沒有貼上防盜裝置，而且相隔較長時間才會盤點貨物，職員較遲才會發現貨物失竊。消息指，受害服裝店為無印良品MUJI。

警方隨後以「盜竊」罪拘捕兩名疑犯，並以「處理贓物」拘捕接贓人，並於昨日(15日)至今日(16日)早上在赤柱及深水埗，分別以「盜竊」及「處理贓物」，再拘捕一男一女的集團成員。5名被捕人士為越南籍、持有「行街紙」，年齡介乎36歲至58歲。警方已經以「盜竊」罪暫控一男兩女集團成員，並會明日(17日)於九龍城裁判法院提堂，其餘被捕人士正被扣留調查中。

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