顧客接受療程遭盜信用卡購物 美容師與5同黨落網 涉款41萬

調查發現，美容院內一名39歲美容師，涉嫌利用職務之便犯案，在顧客接受美容療程前，要求受害人把個人物品放在床邊或儀器旁，當受害人平躺、閉目並放鬆之際，疑犯便趁其不備，從銀包中偷取信用卡，並瞬即將銀包放回原位，以防事主發現。其後疑犯會將信用卡交予接應同黨，並短時間內到不同地區消費，包括購買智能手表、金飾和保健品等，再轉售套現，合共涉款41萬元，單一大宗為5萬元。

警方去年12月至今年4月接獲19人報案，指信用卡被盜，並於短時間內用作大額購物。警方指，19宗案件表面上似並無關聯，經調查發現，報案人均有一共通點，全部曾光顧旺角一間美容院。

警方周二及三採取行動，期間發現有集團成員正在使用他人信用卡購物，即場被捕；行動中共拘捕4男2女，介乎39至52歲，涉盜竊及以欺騙手段取得財產；當中一名被捕人為39歲美容師，相信為不法集團主腦。

事主收月結單才知信用卡被盜

新界南總區刑事部警司李木易昨交代案件指，犯罪團夥成員分工明確，各司其職，盜取信用卡、轉交同黨、購物以至套現，過程迅速。大部分事主在收到月結單才發現信用卡被盜用。

他提醒市民，光顧美容院、健身中心等場所時，切勿掉以輕心，「你們可能會覺得只是離開一會，或看到範圍內應該沒問題，但我想提大家，這些地方始終是公眾地方，即使看似是安全環境，亦有可能潛藏財物被人順手牽羊。」市民應妥善保管個人財物，貴重物品盡量不離身，並使用有鎖的儲物櫃，以免被不法之徒有機可乘。警方重申，盜竊及以欺騙手段取得財產均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。