港鐵荃灣綫24歲男趁列車關門搶兩女手機 警查天眼拉人(更新)

一名24歲本地男子涉嫌於昨晚（16日）10分鐘內，分別在港鐵荃灣綫荔景及美孚站，趁列車關門瞬間搶走兩名女乘客的手機。警方憑藉「銳眼計劃」閉路電視系統鎖定疑犯身份，今日（17日）早上在油塘區將其拘捕，並成功起回贓物及犯案時衣物。

一名24歲本地男子涉嫌於昨晚（16日）10分鐘內，分別在港鐵荃灣綫荔景及美孚站，趁列車關門瞬間搶走兩名女乘客的手機。警方憑藉「銳眼計劃」閉路電視系統鎖定疑犯身份，今日（17日）早上在油塘區將其拘捕，並成功起回贓物及犯案時衣物。

昨晚8時15分，涉案男子於荔景站月台趁列車將關門之際，伸手入車廂內搶走門邊一名女乘客手機，隨即逃離現場。賊人約10分鐘後抵達美孚站月台，以同樣手法搶去另一女乘客手機逃走。

葵涌分區特遣隊及葵青警區刑事情報組人員隨即深入調查，翻查警隊「銳眼計劃」在內的大量閉路電視片段，迅速鎖定一名24歲姓顏本地男子，並於今日在油塘區將他拘捕，檢獲疑犯案發時衣物及尋回兩名受害人的手機。