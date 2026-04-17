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出版：2026-Apr-17 10:21
更新：2026-Apr-17 21:21

港鐵荃灣綫24歲男趁列車關門搶兩女手機 警查天眼拉人(更新)

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一名24歲本地男子涉嫌於昨晚（16日）10分鐘內，分別在港鐵荃灣綫荔景及美孚站，趁列車關門瞬間搶走兩名女乘客的手機。警方憑藉「銳眼計劃」閉路電視系統鎖定疑犯身份，今日（17日）早上在油塘區將其拘捕，並成功起回贓物及犯案時衣物。

一名24歲本地男子涉嫌於昨晚（16日）10分鐘內，分別在港鐵荃灣綫荔景及美孚站，趁列車關門瞬間搶走兩名女乘客的手機。警方憑藉「銳眼計劃」閉路電視系統鎖定疑犯身份，今日（17日）早上在油塘區將其拘捕，並成功起回贓物及犯案時衣物。

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一名24歲本地男子涉嫌於昨晚（16日）10分鐘內，分別在港鐵荃灣綫荔景及美孚站，趁列車關門瞬間搶走兩名女乘客的手機。警方憑藉「銳眼計劃」閉路電視系統鎖定疑犯身份，今日（17日）早上在油塘區將其拘捕，並成功起回贓物及犯案時衣物。

昨晚8時15分，涉案男子於荔景站月台趁列車將關門之際，伸手入車廂內搶走門邊一名女乘客手機，隨即逃離現場。賊人約10分鐘後抵達美孚站月台，以同樣手法搶去另一女乘客手機逃走。

葵涌分區特遣隊及葵青警區刑事情報組人員隨即深入調查，翻查警隊「銳眼計劃」在內的大量閉路電視片段，迅速鎖定一名24歲姓顏本地男子，並於今日在油塘區將他拘捕，檢獲疑犯案發時衣物及尋回兩名受害人的手機。

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案件目前由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。警方呼籲乘客要保持警覺，在公共地方或月台等候時，應隨時留意身邊可疑事，妥善保管財物，避免在靠近車門位置過度專注使用手機；如發現任何可疑情況，應即時向港鐵職員求助或致電報警。

昨日(16)晚上824分，警方接獲一名48歲姓董女子報案，指自己在港鐵荔景站車廂內被搶去手機。當時她正由東涌前往佐敦，當她進入荃灣綫列車後，一名男子趁車門即將關上之際，突然搶去其OPPO FIND X9型號的手提電話並逃去，女事主於是在美孚站向港鐵職員求助。

其後，警方於晚上833分再接獲一名33歲姓黃女子報案，指自己在港鐵美孚站車廂內被搶去手機。當時她正由葵芳前往尖沙咀，賊人同樣在搶去她手上的iPhone 14手提電話後奪門逃去，事主於是向港鐵職員求助。據悉，賊人衝出月台後往出口逃跑，期間曾跳過閘機離開。人員接報到場，經初步調查，案件列「搶劫」跟進，事件中沒有人受傷。

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