宏福苑7廈居民今起返家執拾 約6000人分批入屋 卓永興：3小時內可多次上樓

大埔宏福苑大火發生至今將近5個月，政府安排7座受災大廈的居民今日起分批上樓執拾物品，首批開放宏新閣，每戶可上樓3小時。政務司副司長卓永興表示，約97%住戶能夠在安排的時段上樓，上樓人數約6,000人。他表示，如有需要，可容許居民在3小時內上落樓多於一次。

宏福苑其中7座受災大廈的居民自今日起至下月4日，可以按照政府安排的時段，分階段上樓收拾物品，首批開放宏新閣。卓永興昨接受電台訪問時表示，最新超過1,670戶、即約97%，能夠按當局安排的時段上樓；其中74%登記4個人上樓，上樓人數共約6,000人，其中逾1,420人是65歲或以上長者。另外，亦有47戶選擇不上樓，卓永興表示，很多是看過單位相片後決定不上樓。此外，少於10戶未能依照編配的時段上樓，當局會另作安排。

卓永興續指，留意到不少居民希望上樓多於一次，最近再次評估後認為，在一般情況下，如有需要，可容許居民在3小時內上落樓多於一次，方便他們執拾物品。

籲傳媒尊重私隱 勿跟隨上樓採訪 卓永興又指，接獲居民反映，有傳媒邀約住戶把他們加入上樓名單。他指，居民認為上樓是困難和傷感時刻，情緒會波動，不希望受干擾或影響。他重申，上樓的目的是讓居民了解單位情況及執拾，呼籲外界尊重居民感受和私隱，不要上樓進行採訪工作。據了解，居民執抬物品後可暫存附近的小學，若警方發現有人拍攝或報道，即「偏離執拾的原意」，將有警員在場處理，最嚴重或被請離現場。

宏新閣出入口昨起已加設有蓋通道，附近的廣福社區會堂外、廣福邨平台及廣祐樓對出空地，分別設有多個帳篷和橙帶，讓居民前往會堂的登記中心。此外，現場設有警方及民安隊指揮中心的帳篷，有警員巡邏及駐守。居民上樓前須先到廣福社區會堂登記及確認身份，其後會由警員及民安隊員陪同上樓。居民全程均須佩戴口罩、安全帽和防刮手套。如居民懷疑遺失物件，可在大埔浸信會公立學校地下的聯合詢問處報案等。

鄧炳強：至今接150宗求助 未發現失竊

此外，宏福苑有單位早前被負責加固工程的工人爆竊，近日亦有居民懷疑家中的現金和金飾被盜，並報警求助。保安局長鄧炳強在電視節目上提到，至今已接獲逾150宗宏福苑居民求助，關注財物損失。當中約50宗已派員到涉事單位看過，未發現有財物損失，其他約100宗都是純粹記錄。他指，居民未知單位有否失竊，卻擔心有東西不見，惟未能說出具體物件。他相信，日前發生的爆竊案屬個別事件。 香港心理學會臨床心理學組日前向居民提供上樓的10項心理建議，包括評估自己適合重返單位的程度，按照自己的身體狀況和情緒等，決定是否重返單位。此外，亦要提前做好心理準備，居民上樓時或憶起當日逃生片段，或昔日生活等，安全情況下，容許自己消化和表達感受和想法。