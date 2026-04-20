英基國際幼稚園前行政主任收賄款助插隊入學　判囚25個月

英基國際幼稚園前行政主任涉嫌收家長賄款助其子女插隊入學，該13家長及1中間人分別被判囚8至14個月，而前行政主任亦於2024年10月承認4項代理人接受利益罪名及5項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》，今日(20日)於西九龍裁判法院被判囚25個月，並須於3年內支付涉案得益64萬元予英基。

被告林珍妮(56歲)，英基國際幼稚園(烏溪沙)時任行政主任，案發時負責處理幼兒班學位的入學申請，家長須經網上系統作出申請，英基其後會邀請家長及其子女面試，若通過面試則由林按不同取錄次序發出入學合約。自2018年9月起，同案家長的子女通過面試後被列入輪候名單。被告向各家長表示可以為其子女安排學位，但要求對方給予自己2萬元現金，後來金額遞增，向其他家長要求5萬元或10萬元，各家長均同意。另有中間人協助家長時，稱可走後門支付少於購買債券的款項。