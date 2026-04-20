英基國際幼稚園前行政主任收賄款助插隊入學　判囚25個月

英基國際幼稚園前行政主任涉嫌收家長賄款助其子女插隊入學，該13家長及1中間人分別被判囚8至14個月，而前行政主任亦於2024年10月承認4項代理人接受利益罪名及5項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》，今日(20日)於西九龍裁判法院被判囚25個月，並須於3年內支付涉案得益64萬元予英基。
被告林珍妮(56歲)，英基國際幼稚園(烏溪沙)時任行政主任，案發時負責處理幼兒班學位的入學申請，家長須經網上系統作出申請，英基其後會邀請家長及其子女面試，若通過面試則由林按不同取錄次序發出入學合約。自2018年9月起，同案家長的子女通過面試後被列入輪候名單。被告向各家長表示可以為其子女安排學位，但要求對方給予自己2萬元現金，後來金額遞增，向其他家長要求5萬元或10萬元，各家長均同意。另有中間人協助家長時，稱可走後門支付少於購買債券的款項。
被告其後經電郵向各家長發送入學合約，並通知對方子女獲提供學位，當時各自有介乎1名至212名申請人的取錄次序先於涉案子女，又於商場、食肆、港鐵站、住所、公共女廁等交收現金，其中有家長附送蘋果批及蛋糕等。2021年2月英基的內部審計人員進行内部調查時，發現被告處理個案違反英基的取錄政策，其後英基將被告解僱。被告在2021年4月被捕，警誡下承認犯案。
暫委法官陳慧敏判刑時，斥責林珍妮是案中主腦，罪責最重。她利用家長渴求子女獲得優質教育的心態而有預謀地持續犯案，不但違反誠信，更破壞學校聲譽及校園的公平環境，侵害社會廉潔基石，法庭須判處具阻嚇性的刑罰，遂以入獄50個月為總刑期，考慮到她認罪並協助控方出庭指證其他被告令多人定罪，獲扣減一半刑期，最終判囚25個月。
案件編號：DCCC703/2022、DCCC603/2023