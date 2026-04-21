大埔宏福苑五級火｜上樓Day2 居民感激鄰居拍門救太太「想見佢講聲多謝」

居於11樓的阿強表示，希望上樓時有機會見到鄰居親口道謝，他指火警當日是鄰居拍門通知，救回太太性命，「因為當日都有鄰居拍門救返我太太，同我哋講『要走喇』，想多謝佢，始終真係如果唔係佢，我哋都唔知個家庭點」。惟因當局安排單雙單位分開，料今天見不到對方，惟仍想藉機會透過記者表示，「就算見唔到，都想同佢講聲多謝！」。阿強表示希望返回單位取回太太的嫁妝金器及自己儲了多年「買唔番」的玩具，電器及重物不帶走。上樓的4人已做好分工，兩人在客廳執拾，另外兩人負責執拾房間物品。

另外，同樣住在宏新閣中層單位的張先生指由於嫲嫲剛出院，身體未恢復，故未能一起上樓，他會透過視像通話將單位情況拍攝予於社區會堂外等待的她觀看。他認為，3小時的上樓時間不足夠，會向當局提出，日後希望有機會再上樓：「執屋都執成日喇，3個鐘點夠呀？希望再畀我哋上去。有啲(居民)要好好同死者道別，3個鐘都唔會夠，喊一喊都好。」

有居住40多年的長者柯生稱住在18樓，他指步行上樓相當吃力，因此帶備拐杖協助，及找來較年輕朋友協助搬運，他強調即使辛苦也想回家看一看了結心願，又表示同層鄰近單位「都燒晒」，自己單位狀況從外觀望情況似乎較好，希望可以拾回貴重物品。