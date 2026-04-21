大埔宏福苑五級火｜警方接11宗疑財物遺失個案　兩宗尋求心理輔導

大埔宏福苑災民周二(21日)第二日回家執拾，料大部分為宏新閣中層住戶，不少居民早上到廣福社區會堂登記上樓。政府表示，透過「一戶一社工」登記在今日(21日)上樓的戶數是77戶(271人)。實際有出現上樓的戶數是78戶275人(多出的一戶是昨日因病未能出席的住戶)。

今日上樓的住戶，進出大廈的平均時間是1小時48分鐘，最短的是21分鐘，最長是3小時25分鐘，大概有13%的住戶在大廈內逗留不足1小時。今日共有14戶34人在3小時內上落大廈不止一次，其中8戶23人多走一次，4戶8人多走2次，1戶1人多走4次，而最多的1戶有1人多上落5次、1人多上落4次。