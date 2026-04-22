宏新閣中層戶上樓執拾 居民灰燼中尋回金飾玉器

宏福苑宏新閣第二日開放予居民上樓執拾物品，共78戶、275人上樓。有居民坦言，事前已透過相片得悉單位損毀嚴重，但親眼目睹仍難以接受。有居民上樓前已打定輸數，估計難以尋回物品，最終與家人在滿地瓦礫內尋回小量金飾或玉器，以及小量紀念品，形容已是萬幸。亦有居民因體力不支，須由孫兒代勞上樓再視像執拾所需物，孫兒最終亦完成任務。 宏新閣10個中層樓層的住戶獲准上樓執拾。擁有宏新閣兩個相鄰單位的譚先生花了5,000多元從內地訂購外骨骼協助行樓梯，昨與家人一同上樓。他指，由於樓下單位損毀嚴重，每個單位只容許兩人上樓，並只容一人進入單位，他們輪流入內收拾。

譚先生指，事前透過照片已知兩個單位均損毀嚴重，故已打定輸數；又坦言家園盡毀感傷心，但形容「最緊要人無事」。最終在單位的瓦礫中尋回部分物品，包括兩個夾萬、寶石戒指、一條金鏈、兒子的高達「渣古」模型和小量輔幣。

另一戶居於12樓、七旬的張太的單位同樣嚴重損毀。她指，上樓只想作一次告別。最終亦在屋內尋回少量玉器，當中包括一對在內地旅行購入的玉龜，形容尋回玉龜是「回歸」。 部分長者礙於身體問題則未能上樓，須由後輩「代勞」。張先生與居宏新閣中層單位、87歲祖母昨早先到廣福社區會堂，祖母在社區會堂等候，由張先生上樓。 張先生指，祖母因剛出院，身體未恢復，他上樓後透過視像通話將單位情況「直播」給祖母了解，以及須收拾的物件。他指，祖父生前是中醫師，家中有兩個牌匾，「選了個容易帶走的，這個是放在嫲嫲房間的。」他稱，昨日為祖母執拾的東西，均是對方想要的。

祖母周女士則指，望身體康復後，可以親身上樓一次，與居住逾20年的單位作最後告別。張先生指，已將祖母意願向社工提出。 政府昨表示，透過「一戶一社工」登記在昨日上樓的戶數是77戶271人；而實際有78戶275人，多出的一戶是前日因病未能出席的住戶。住戶進出大廈的平均時間是1小時48分鐘，最短的是21分鐘，最長是3小時25分鐘；約13%人在大廈內逗留不足1小時。有14戶34人在3小時內上落大廈多於一次，其中8戶23人多走一次，4戶8人多走2次，1戶1人多走4次；而最多的1戶有1人多上落5次、1人多上落4次。

11居民疑有財物遺失 當局指，昨收到11宗居民求警協助個案，涉及懷疑有財物遺失，包括相機、飾物和金飾等。警方即時派員協助搜查，4宗個案成功協助住戶尋回失物；另外4宗個案所涉及的單位損毁較嚴重，居民亦相信財物可能已被焚毁；餘下3宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料。此外，有兩宗市民身體不適的求助個案及兩宗個案需要尋求心理輔導服務。 就受災居民執拾安排，行政長官李家超昨出席行會前稱，整體安排暢順有序，會一直留意情況，有需要時再作改善。對居民長遠居住安排，他期望8月底前總結居民對政府收購業權的意願；並又指相信多人參與，目前進展良好，正準備相關文件。另外，李家超留意到不少宏志閣居民希望被政府納入收購方案，需要再整合情況，由財政司副司長黃偉綸詳細分析，再決定方案。