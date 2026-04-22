城巴再削港島南區短途線　三路線5.10取消

港島南區居民注意，城巴繼4月19日取消往來田灣及石塘咀的43M路線後，將再削減南區短途線巴士服務。(資料圖片／吳康琦攝)

港島南區居民注意，城巴繼4月19日取消往來田灣及石塘咀的43M路線後，將再削減南區短途線巴士服務。運輸署最新文件顯示，城巴將於5月10日（星期日）起落實城巴第4、4X、48、71及71P號線的服務重整。其中，48、71及71P號線會取消服務。《am730》正向城巴查詢重整原因，及接連削減服務會否影響南區居民出行。

根據落實方案，是次重組取消48號線（深灣道至華富）、71號線（黃竹坑至中環）及71P號線（深灣至中環），4X號線（華富南至中環）則會削減服務，尾班車時間調整至下午1時開出。

4號線將延長全日行車路線至往來深灣及中環碼頭，來回繞經黃竹坑站及華景街。上午繁忙時間班次加密至8至12分鐘一班，延長星期六、日及公眾假期部分時段的行車路線至海洋公園等。

4號線亦會新增分段收費，由深灣或海洋公園往華富收費與目前48號線相同，即4.2元。乘客落車拍卡可享分段收費，除車頭收費機外，城巴亦於區內巴士站設回贈機，包括黃竹坑站、香港仔海傍道香港仔海濱公園外、魚類批發市場、田灣街對面、華富北、華生樓外、華泰樓外及華富南巴士站。