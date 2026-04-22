銅鑼灣飛的返屯門 咪錶破400蚊仲未到 司機：搵唔到隧道入口

政府已推行一系列提升的士服務質素的措施，包括實施的士司機違例記分制度和兩級制罰則，加強對的士司機違法行為的阻嚇力，不過近日仍有乘客遇上問題的士。一名女網民在社交平台投訴於銅鑼灣乘搭的士返回屯門掃管笏時，疑遇上兜路事件。她當時一度於車上睡着，醒來後發現的士竟仍在荃灣區遊車河，咪錶跳到413元仍未抵達目的地，司機更以「搵唔到隧道入口」作辯解，甚至要求事主給予額外車資作幫補。事主怒斥對方，最後接近一小時才回家，扔下320元下車離開，及後報警投訴。

荃灣區遊車河 車程接近一小時 該名女網民在社交平台Threads表示，晚上11時47分於銅鑼灣時代廣場登上一輛的士，打算回屯門掃管笏寓所。由於她當時疲倦急欲休息，上車後一度睡着。未料當她醒來，竟發現的士仍身處荃灣，當時咪錶跳至328元。事主立刻質問司機，對方竟解釋指自己「搵唔到隧道入口」。事主對解釋極度不滿，直斥對方兜路，「40分鐘入咗結界都出返嚟啦」。事主上載了一張在車廂內拍攝的照片，可見當時的士咪錶上的車資已高達413.3元，尚未計算隧道費等附加費，惟仍未回家。

惟事主指司機不但沒有表示歉意，竟然還開口要求給予多一點車資以作「幫補」。事主最終爆發怒斥司機「鬧到佢怕咗我」，最後車程接近一小時至零時45分方抵達，她扔下320元便下車離開，並表明已經就此事向警方作出網上報案。她指平時由時代廣場上車一般25分鐘可落車，「大約300蚊連隧道」，斥「由銅鑼灣返屯門中間去咗荃灣唔係兜路係乜嘢？」、「佢唔想行屯公一嘢抽入青公，我已經鬧到佢黐線」、「我都住得夠遠㗎啦，我喺香港都未答過4字頭嘅的士」。

帖文引發網民回應，「一係兜路 一係改錶」、「嘩佢真係當你魚腩咁劏」、「坐成個鐘咁不如搭返城巴」、「呢個錶頭係太古去到曾咀嘅錢」、「4百幾蚊機場去柴灣都得」。