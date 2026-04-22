灣仔新堡餐廳顧客不滿「20分鐘交枱」發文公審 店方否認：只係想幫手埋單先

餐飲業近年服務質素一直備受關注，午市高峰期店方當然希望多做幾輪生意。社交平台今日(22日)有網民發帖稱，中午到位於灣仔的40年老牌西餐廳「新堡餐廳」用膳，惟由坐下至食完的不足20分鐘已被逼走，「阿姐話我一定要賣(埋)單」，因此大表不滿，發文公審餐廳「改咗規矩，堂食時間得20分鐘」。老闆娘及後回應，強調「冇逼您走的意思」，澄清當時「只係要你幫手埋吓單先」，強調「可以坐多陣」，惟事主不接受說法。

資料顯示，位於灣仔軒尼詩道的「新堡餐廳」開業逾40年，主打多款懷舊港式西餐，如鮮茄芝士焗豬扒飯、芝士肉醬焗意粉、紐西蘭牛扒飯等，亦特設外賣午市套餐，是區內打工仔的飯堂。社交平台Threads今日(22日)有網民發帖稱「新堡餐廳改咗規矩，堂食時間得20分鐘」。他稱中午12時半進入餐廳後叫了一客雞扒意粉，由於他「食得快」，12時45分已威完，惟當正休息期間，店內一名「阿姐」於12時49分向他表示「一定要賣(埋)單」，令他大表不滿，「我明做生意緊係要快，但係玩到20分鐘逼個客走，大家自己睇路」、又稱「之前去過幾次，覺得呢間餐廳佢野食okay，午市價錢唔貴。依家唔敢去喇，坐多一陣都驚阻住人」。

及後該店老闆娘回應帖文，強調當時沒有逼對方走的意思，「如果俾咗呢個感覺您，再次同您講聲，唔好意思，請你諒解」。她強調因午飯時間比較繁忙，多人排隊，「我只係要你幫手埋吓單先，您可以坐多陣，絕對冇逼您走嘅意思」，再次稱如有不周之處，敬請見諒，歡迎對方下次再惠顧，亦澄清堂食時限絕對不止20分鐘。

惟客人再度留言反擊，稱「放張單喺我隔離話要賣(埋)單，我冇反應1分鐘再同我要講賣(埋)單，出面好多人等緊。你真係覺得唔係逼我走？」老闆娘再回應，「絕對唔係逼你走，只係希望貴客可以幫手埋單先，如果呢一個舉動令你感到唔舒服嘅話，都真係唔好意思」。