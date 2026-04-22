女會計經理6年「穿櫃桶底」近6350萬元　認罪判囚8年

一名女會計經理涉嫌在6年間利用職務之便虧空公款近6350萬元，案件今日(22日)於高等法院判刑。暫委法官李頌然判刑時指，女被告嚴重違反僱主信任，有計劃地長期濫用職權，考慮到涉案金額龐大，雖然承諾還錢但未能履行，最終僅接納其認罪可獲三分之一刑期扣減，最終判囚8年。

被告李翠英(46歲)，承認7項盜竊罪，指她於2017年8月至2023年12月，偷取利泰建築材料有限公司的款項，合共6,348萬多元。案情指，被告於2016手8月受聘於利泰建築材料有限公司，任職會計經理。若該公司透過網上理財，向銀行發出指示進行轉帳時，需要使用兩個保安編碼器。被告獲發其中一個編碼器，同時趁公司前銷售統籌下班及離職後，從其座位取得保安編碼器，從而發出轉帳指示偷取公款，又利用假收據訛稱向內地客戶支付款項，實際上轉帳至友人戶口。