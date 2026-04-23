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出版：2026-Apr-23 22:37
更新：2026-Apr-23 22:37

立法會全體議員參與《議事規則》學習會　據悉李慧琼不點名籲採購需顧觀感

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李慧琼(中)表示，現屆議員均履職盡責、全程投入議會工作。(李慧琼FB)

李慧琼(中)表示，現屆議員均履職盡責、全程投入議會工作。(李慧琼FB)

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立法會舉行《議事規則》及《立法會議員守則》學習會，由立法會主席李慧琼聯同議事規則委員會主席梁美芬、立法會秘書長衛碧瑤主講，全體議員均獲邀出席。據悉，會上有介紹提出急切質詢的門檻很高，亦有提醒議員採購物資時要注意公眾觀感，「例如用幾多錢買一張櫈。」

立法會就《議事規則》及《立法會議員守則》舉行學習會。(李慧琼FB) 立法會就《議事規則》及《立法會議員守則》舉行學習會。(李慧琼FB) 立法會就《議事規則》及《立法會議員守則》舉行學習會。(李慧琼FB) 江旻憓用開支購入人體工學動態座椅一事，據悉被李慧琼在會上不點名提及。(資料圖片／吳康琦攝) 現屆立法會議員已上任接近4個月。(資料圖片／周令知攝)

會前兩周改質詢「官員有微言」

李慧琼在社交平台表示，學習會涵蓋質詢、法案、議員議案及修正案等重要議會事務程序及須注意要點，亦提到《議事規則》和《內務守則》的定位和演變過程，以及今屆議會開始實施的《議員守則》操作要點，包括議員申報利益及提交工作報告相關規定。她指，現屆議員均履職盡責、全程投入議會工作，深入了解《議事規則》及《立法會議員守則》的重要原則、要求和應用，肯定有助提升議事效益，精益求精。

據悉，學習會上有介紹提出急切質詢的門檻很高，在哪些情況才會獲批，例如只有新型肺炎疫情期間曾批出緊急質詢。據了解，會上亦有談及議員的質詢內容可在會議前一、兩星期修改，但指出當局草擬回應需時或牽涉多個政府部門，直言有官員對臨時修改質詢內容「有微言」，建議如非必要可免則免。

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旅遊界議員江旻憓早前被指，花逾1.4萬元開支購入喻為「世界十大名椅」的人體工學動態座椅。據悉，李慧琼會上有不點名談到事件，認為即時沒有犯規，作為公眾人物採購物資時仍需要注意公眾觀感，「例如用幾多錢買一張櫈」，經廣泛報道後公眾亦可能有不同想法。

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