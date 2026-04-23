立法會全體議員參與《議事規則》學習會　據悉李慧琼不點名籲採購需顧觀感

立法會舉行《議事規則》及《立法會議員守則》學習會，由立法會主席李慧琼聯同議事規則委員會主席梁美芬、立法會秘書長衛碧瑤主講，全體議員均獲邀出席。據悉，會上有介紹提出急切質詢的門檻很高，亦有提醒議員採購物資時要注意公眾觀感，「例如用幾多錢買一張櫈。」

會前兩周改質詢「官員有微言」

李慧琼在社交平台表示，學習會涵蓋質詢、法案、議員議案及修正案等重要議會事務程序及須注意要點，亦提到《議事規則》和《內務守則》的定位和演變過程，以及今屆議會開始實施的《議員守則》操作要點，包括議員申報利益及提交工作報告相關規定。她指，現屆議員均履職盡責、全程投入議會工作，深入了解《議事規則》及《立法會議員守則》的重要原則、要求和應用，肯定有助提升議事效益，精益求精。

據悉，學習會上有介紹提出急切質詢的門檻很高，在哪些情況才會獲批，例如只有新型肺炎疫情期間曾批出緊急質詢。據了解，會上亦有談及議員的質詢內容可在會議前一、兩星期修改，但指出當局草擬回應需時或牽涉多個政府部門，直言有官員對臨時修改質詢內容「有微言」，建議如非必要可免則免。