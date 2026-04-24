天水圍酒樓長者「免茶位」吸客 需搭枱兼冇冷氣 顧客：唔會再嚟喇

近年餐飲業面對經營困難，不少中式酒樓推出各式優惠吸客。有網民於社交平台發帖，指天水圍一間酒樓推出長者「免茶位」優惠吸客，不過表明需要搭枱才享有優惠，加上現場疑冷氣故障「全場靠幾部大風機吹」，用餐體驗令她決定「唔會再嚟喇」。
樓主周一(20日)於facebook群組「食在元朗」發文稱，當日到天水圍天耀廣場超市購物期間，順道到商場一間酒樓食下午茶。酒樓門外宣傳4月份限定長者優惠，周一至周五只要出示樂悠咭即可豁免持卡人茶位收費，惟「4位以下必須搭枱」才能享用此優惠，「我哋兩老叫咗2個點心孖寶（$36.8一份），埋單$81」。雖然享有優惠，但事主指酒樓當時疑冷氣故障，「全場靠幾部大風機吹」，她指二人座位靠近大門及風機，但「越坐越熱」、「感覺食到有汗出」，更直言「我好耐冇嚟食，都係去到至知冇冷氣。來都來了，諗住食左呢餐先喇，今日冷氣唔夠但因為坐風機隔離，勉強可以接受，但如果酒樓唔整翻冷氣，我諗我唔會再嚟喇」，她又指現場「有長者優惠都只得唔夠半場客，顯得好冷清。」
網民：仲衰過以前大排檔
帖文引發街坊討論，有人留言透露去年已曾壞冷氣，「呢間去年10月去過都無冷氣，早上10點半都熱死」、「冇冷氣已經好耐㗎啦！」。有網民批評，「今時今日，冇冷氣怎樣去食店飲茶食飯啊」、「冇冷氣就唔使去」、「冇冷氣仲衰過以前啲大排檔！大排檔而家都有冷氣啦」、「酒樓無冷氣會有酸臭味，點食？」。