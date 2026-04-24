天水圍酒樓長者「免茶位」吸客 需搭枱兼冇冷氣 顧客：唔會再嚟喇

樓主周一(20日)於facebook群組「食在元朗」發文稱，當日到天水圍天耀廣場超市購物期間，順道到商場一間酒樓食下午茶。酒樓門外宣傳4月份限定長者優惠，周一至周五只要出示樂悠咭即可豁免持卡人茶位收費，惟「4位以下必須搭枱」才能享用此優惠，「我哋兩老叫咗2個點心孖寶（$36.8一份），埋單$81」。雖然享有優惠，但事主指酒樓當時疑冷氣故障，「全場靠幾部大風機吹」，她指二人座位靠近大門及風機，但「越坐越熱」、「感覺食到有汗出」，更直言「我好耐冇嚟食，都係去到至知冇冷氣。來都來了，諗住食左呢餐先喇，今日冷氣唔夠但因為坐風機隔離，勉強可以接受，但如果酒樓唔整翻冷氣，我諗我唔會再嚟喇」，她又指現場「有長者優惠都只得唔夠半場客，顯得好冷清。」