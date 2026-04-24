醫委會重啟16年前腦癱醫療事故研訊　揭示男嬰三度抽搐無獲醫生檢查

醫委會重啟16年前一宗懷疑因醫療事故引致腦癱的投訴

醫委會重啟16年前一宗懷疑因醫療事故引致腦癱的投訴，涉事醫生薛守智被指在男嬰首次癲癇發作時，無進行所有必要和及時的檢查，構成專業失當。

內地夫婦黎志堅、彭紅英由社區組織協會幹事彭鴻昌陪同出席聆訊。黎先生希望醫委會可以公平公正地處理，期望今個月內能夠完結研訊。他形容心情複雜，希望事件有結果，但擔心會再次失望。