醫委會重啟16年前腦癱醫療事故研訊　揭示男嬰三度抽搐無獲醫生檢查

醫委會重啟16年前一宗懷疑因醫療事故引致腦癱的投訴，涉事醫生薛守智被指在男嬰首次癲癇發作時，無進行所有必要和及時的檢查，構成專業失當。
內地夫婦黎志堅、彭紅英由社區組織協會幹事彭鴻昌陪同出席聆訊。黎先生希望醫委會可以公平公正地處理，期望今個月內能夠完結研訊。他形容心情複雜，希望事件有結果，但擔心會再次失望。
當晚凌晨當值的女護士作供指，男嬰在凌晨2時半哭鬧、流汗、出現哽噎徵狀，曾四肢僵硬。當時評估男嬰因緊張而四肢僵硬，認為可能是嗆奶，採取護理措施後已回復正常，因此無通知醫生。男嬰至凌晨3時半抽搐、手腳屈曲，護士進行護理措施後將他放入保溫箱，並通知薛守智。薛守智指示她停止喂奶並觀察，說會提早回來當值。男嬰到早上6時04分及6時50分再次抽搐及手腳屈曲，女護士指因為持續時間短，沒有立刻通知薛守智。
薛守智的辯護律師則質疑女護士撰寫的醫療紀錄及證人口供有差異。女護士解釋事件發生1個月後才由衞生署協助撰寫口供，當時沒有記錄在醫療系統中的事情，事實上沒有差異。
2009年發生醫療事故
內地夫婦2009年來港在浸會醫院產子，兒子疑因醫療事故致腦癱及四肢殘障，二人翌年向醫委會投訴涉事醫生。醫委會一度押後研訊，並因拖延太久而終止研訊。醫委會轄下研訊小組去年撤回永久終止研訊的決定，在今日重啟研訊。