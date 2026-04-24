大圍城巴車長與惡客因車資爭執　遭撞跌送院(有片)

大圍有城巴車長遇襲受傷。周四(23日)下午5時35分，一輛B8路線城巴於大圍站公共運輸交匯處上客期間，一名年約40歲帶有酒氣的男子疑因車資問題與車長發生爭執，期間男子懷疑以胸口撞向車長，車長跌倒。男子往大圍站方向逃去。遇襲車長受傷清醒，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。警員經初步調查將案件列作「襲擊致造成身體傷害」跟進，正追緝男子歸案。

城巴發言人回覆《am730》表示，周四(23日)下午約5時30分，一輛B8號線往香園圍方向巴士，於大圍巴士總站上客期間，車長察覺一名男乘客上車時疑因未繳付合適車資，提醒乘客補繳款項，期間乘客情緒激動。車長隨即通報車務控制中心並報案處理。車長報稱在事件中受輕傷需送院治理。事件交由執法部門跟進，城巴會配合調查。