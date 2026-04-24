大圍城巴車長與惡客因車資爭執　遭撞跌送院(有片)

大圍有城巴車長遇襲受傷。周四(23日)下午5時35分，一輛B8路線城巴於大圍站公共運輸交匯處上客期間，一名年約40歲帶有酒氣的男子疑因車資問題與車長發生爭執，期間男子懷疑以胸口撞向車長，車長跌倒。男子往大圍站方向逃去。遇襲車長受傷清醒，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。警員經初步調查將案件列作「襲擊致造成身體傷害」跟進，正追緝男子歸案。
城巴發言人回覆《am730》表示，周四(23日)下午約5時30分，一輛B8號線往香園圍方向巴士，於大圍巴士總站上客期間，車長察覺一名男乘客上車時疑因未繳付合適車資，提醒乘客補繳款項，期間乘客情緒激動。車長隨即通報車務控制中心並報案處理。車長報稱在事件中受輕傷需送院治理。事件交由執法部門跟進，城巴會配合調查。
未足以繳付18.1元車資
涉事片段被上載至社交平台，一名男子偕同女伴登上巴士，疑未付車資遭車長提醒：「拍卡，唔該」。男子拍卡後卻因餘額不足未能成功支付。車長再度表示：「呢度只得幾蚊，先生」。男子遂指示女伴以現金繳車資，惟女子表示「冇錢」。男子怒罵「你真係唔死都冇用」。最終兩人身上只有14元現金，未足以繳付18.1元車資。車長指出：「18蚊嘛，你揼14蚊落嚟！」、「咁你依家冇俾(錢)喎！」
男子發難指罵車長：「你咁大聲做乜嘢？」、「我冇畀錢咩？」車長反指：「依家係你兇我呀，先生，唔係我惡你呀！冇錢俾」、「你係咪嘈呀！」最終兩人仍欠兩元，車長表示：「依家係俾唔夠錢問題」、「咁冇咪可以唔上車嘛！」男子聞言粗言斥：「你老母臭X，我一定投訴你」。車長反駁「你投（訴）啦，我唔開（車）！」其後車長落車並手持電話疑報案，男子亦緊隨理論並逼近。車長最終疑被男子以胸口撞跌，附近目擊人士嘩然，男子緊張大喊：「佢自己跌低咋！」及後車長重新站起。