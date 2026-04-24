母為救兒子出泰國KK園被騙53萬元　無業男認罪5.4判刑

一名母親早前為救出被禁錮KK園的兒子，向一名聲稱可助她把兒子贖回的男子支付共53萬元，惟付款後未見兒子回家報警。該名取款男今日(24日)在區域法院承認一項串謀詐騙罪，暫委法官余俊翔將案件押後至5月4日判刑。
被告梁子軒(25歲)，無業，被控一項串謀詐騙罪，指他於2024年6月24日至7月1日間，在港與身份不詳的人詐騙陳麗香，虛稱他會交33萬港元，及25700.33泰達幣，以使陳的兒子賴偉樂能獲釋回港，從而誘使陳交出款項。庭上提到賴原本亦被控，其後獲撤控。
案情指，賴偉樂在2024年6月21日表示外出工作，翌日再傳訊息報平安，兩日後稱被禁錮。翌日，陳收到被告WhatsApp訊息，要求致電其朋友Ken以協助營救賴，被告又自稱Ken到陳家討論對策，期間致電時賴稱遭人「賣豬仔」到泰國或緬甸某園區，懷疑是KK園，並簽了1份賣身契。賴又按被告要求發送實時定位，但陳看不到位置，被告未幾致電一名女子要求對方救賴，離開前吩咐陳留意電話。
陳直接與園區負責人聯絡
同月25日，陳接到Ken來電，表示園區需要150萬元泰銖(折約33萬港元)贖金，被告在快餐店收錢後承諾翌日去泰國接賴。同月28日，Ken聲稱已到達賴被禁錮的地方，並再要求20萬元，又稱可以代付5萬元。陳應指示存入加密貨幣，但之後仍未有兒子音訊於是報案。最終，陳在7月3日透過賴直接與園區負責人聯絡，按指示支付17.5萬元加密貨幣，賴隨後獲安排送回泰國。
按指示到陳家及代收報酬
警方調查所有通訊紀錄，確認與陳的說法吻合。被告的電話紀錄顯示，他在7月12日透過WhatsApp致電Ken，表示他被捕。出入境紀錄顯示，賴在6月21日入境澳門，翌日在澳門機場前往泰國，而被告案發時從未去泰國，在7月12日經落馬洲口岸回港時被捕。被告在錄影會面透過，他認識啊傑(即Ken)及賴。6月24日，啊傑致電稱賴在泰國被禁錮，提供報酬要求他到陳家，並須帶住耳機按指示說話。翌日，被告為5,000元報酬代為收取33萬元。
案件編號：DCCC 592/2025