熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Apr-24 16:10
更新：2026-Apr-24 16:10

母為救兒子出泰國KK園被騙53萬元　無業男認罪5.4判刑

分享：
母為救兒子出泰國KK園被騙53萬元，無業男認罪5.4判刑。(資料圖片)

母為救兒子出泰國KK園被騙53萬元，無業男認罪5.4判刑。(資料圖片)

adblk4

一名母親早前為救出被禁錮KK園的兒子，向一名聲稱可助她把兒子贖回的男子支付共53萬元，惟付款後未見兒子回家報警。該名取款男今日(24)在區域法院承認一項串謀詐騙罪，暫委法官余俊翔將案件押後至54日判刑。

被告梁子軒(25)，無業，被控一項串謀詐騙罪，指他於2024624日至71日間，在港與身份不詳的人詐騙陳麗香，虛稱他會交33萬港元，及25700.33泰達幣，以使陳的兒子賴偉樂能獲釋回港，從而誘使陳交出款項。庭上提到賴原本亦被控，其後獲撤控。

adblk5

案情指，賴偉樂在2024621日表示外出工作，翌日再傳訊息報平安，兩日後稱被禁錮。翌日，陳收到被告WhatsApp訊息，要求致電其朋友Ken以協助營救賴，被告又自稱Ken到陳家討論對策，期間致電時賴稱遭人「賣豬仔」到泰國或緬甸某園區，懷疑是KK園，並簽了1份賣身契。賴又按被告要求發送實時定位，但陳看不到位置，被告未幾致電一名女子要求對方救賴，離開前吩咐陳留意電話。

陳直接與園區負責人聯絡

同月25日，陳接到Ken來電，表示園區需要150萬元泰銖(折約33萬港元)贖金，被告在快餐店收錢後承諾翌日去泰國接賴。同月28日，Ken聲稱已到達賴被禁錮的地方，並再要求20萬元，又稱可以代付5萬元。陳應指示存入加密貨幣，但之後仍未有兒子音訊於是報案。最終，陳在73日透過賴直接與園區負責人聯絡，按指示支付17.5萬元加密貨幣，賴隨後獲安排送回泰國。

adblk6

按指示到陳家及代收報酬

警方調查所有通訊紀錄，確認與陳的說法吻合。被告的電話紀錄顯示，他在712日透過WhatsApp致電Ken，表示他被捕。出入境紀錄顯示，賴在621日入境澳門，翌日在澳門機場前往泰國，而被告案發時從未去泰國，在712日經落馬洲口岸回港時被捕。被告在錄影會面透過，他認識啊傑(Ken)及賴。624日，啊傑致電稱賴在泰國被禁錮，提供報酬要求他到陳家，並須帶住耳機按指示說話。翌日，被告為5,000元報酬代為收取33萬元。

adblk7

案件編號：DCCC 592/2025

詐騙電話知道名字？防騙視伏App 詐騙電話知道名字？防騙視伏App 詐騙電話知道名字？防騙視伏App 詐騙電話知道名字？防騙視伏App

ADVERTISEMENT

至抵會員價，名額有限，請火速訂位！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務