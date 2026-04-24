母為救兒子出泰國KK園被騙53萬元　無業男認罪5.4判刑

一名母親早前為救出被禁錮KK園的兒子，向一名聲稱可助她把兒子贖回的男子支付共53萬元，惟付款後未見兒子回家報警。該名取款男今日(24日)在區域法院承認一項串謀詐騙罪，暫委法官余俊翔將案件押後至5月4日判刑。

被告梁子軒(25歲)，無業，被控一項串謀詐騙罪，指他於2024年6月24日至7月1日間，在港與身份不詳的人詐騙陳麗香，虛稱他會交33萬港元，及25700.33泰達幣，以使陳的兒子賴偉樂能獲釋回港，從而誘使陳交出款項。庭上提到賴原本亦被控，其後獲撤控。