前銀行家涉紅山半島襲妻 被炒後情緒不穩 辱罵「屋邨妹」打頭

一名曾任職銀行的52歲男子，涉去年4月在紅山半島單位內襲妻，否認一項普通襲擊罪。案件今日（24日）在東區裁判法院開審。女事主供稱其夫自去年被公司解僱後情緒不穩和容易暴躁。案發當天她欲於午飯後往理髮，要求丈夫陪伴子女兩小時，對方情緒突變激動罵她是「屋邨妹」，之後更把她推在床上，及拳打其頭部數下，之後又走出房間追著孩子，直至丈夫的母親跪地求被告：「唔好再咁樣。」；女事主稱正辦理離婚。 被告董凱鐿，無報稱職業，指他於2025年4月19日，在赤柱白筆山道18號紅山半島4期7座某室內襲擊中國籍女子鄧春美。被告與現年42歲的事主2012年結婚，兩人育有一對子女，而她另與前男友亦有一名大女兒。事主稱，被告2025年2月被銀行解僱，之後情緒不穩易暴躁，眾人都不想與被告接觸。

要求幫手照顧孩子2小時 被告突發難 案發當日中午，鄧稱與被告更衣準備出門，期間她表示午飯後想去理髮，希望被告可以幫照顧孩子約2小時。被告不滿，問「咁我帶啲小朋友去邊」，她指被告最近沒有陪伴子女，建議他可以陪孩子去玩。 子女面前拳毆妻 辱罵「low educated」 被告聽後突情緒激動，大聲地呼喚兒子及次女的名字，又問他們：「What did I do to you ? 」鄧問次女：「係咪想爸爸陪你多啲？」次女點頭。被告用英文罵指鄧教育水平低「low educated」，又指她是「屋邨妹」和「潑婦罵街」。他再問兒子和次女，知不知道長女並非他們的親姊。

其後被告用雙手把鄧推倒床上，再跪上床用拳頭拍打她的頭頂約4下，數秒後又再次襲擊。鄧滾到地上避開被告，大叫：「有人打人呀！」兩名子女即跑出房外，被告緊追，她亦追住被告跑出房間。被告追住兒子跑到廚房，兒子與傭人躲入工人房鎖門，被告的母親跪在廚房求被告：「唔好再咁樣。」被告隨後才冷靜下來返回客廳。 鄧其後致電友人告知被襲擊，與孩子和被告母親外出午膳。期間提及要報警，但被告母親勸阻，考慮到要照顧兒女，故她未有即時報警。鄧其後外出，回家後發現被告已收拾行李離開。她翌日諮詢律師後報警，目前已入稟家事法庭申請離婚，並確認2014年亦曾與被告辦理離婚，但因為被告哄回她，故撤銷手續，又指這不是第一次被打，但這次董對在小孩面前打她，令她無法接受。

案件編號：ESCC1217/2025