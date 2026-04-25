元朗13歲仔校內屢遭毆打 父親兩報警 教育局促學校書面交代

元朗發生懷疑校園欺凌案。一名13歲初中男生疑在校內多次被同學襲擊，男童父親兩度向警方報案求助。教育局表示已聯絡學校跟進，並要求校方提交書面報告。(資料圖片)

父親稱1月底至2月初開始，兒子先後在參加訓練營或在學校內被同學襲擊受傷。之後，他多次向校方反映，均未獲正視及處理，校方亦從未安排他與涉事同學家長會面或商討。上周五（4月17日），兒子再度遇襲，遭一名男同學以書本捲成的棍狀物打頭3次，更被人用水淋濕書包及書本；4月22日，兒子再被人踢小腿及掌摑，父親接獲校方通知趕往學校，隨即報警將兒子送院。父親引述醫生指，兒子出現腦震盪，亦要轉介兒童精神科。父親指校方的冷處理手法有問題，才令事件持續及惡化，已向學校及教育局投訴。

元朗發生懷疑校園欺凌案。一名13歲初中男生疑在校內多次被同學襲擊，男童父親兩度向警方報案求助。教育局表示已聯絡學校跟進，並要求校方提交書面報告。

首舉報因證據不足未拉人

警方於2月25日接獲報案，指該名13歲男童於2月7日在元朗一所學校內，懷疑被兩名男童襲擊。受害男童的面部及手部受傷，其後由家人陪同前往博愛醫院治理。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，惟經調查後，因未有足夠證據作出拘控，已通知報案人調查結果。

本月再受襲受傷送院

至4月22日，警方再次接獲受害男童父親報案，指兒子於4月17日及22日，在校內懷疑再分別被三名男童襲擊，其個人物品亦懷疑被人毀壞。男童的面部及腳部受傷，隨後被送往屯門醫院治理。警方目前將案件暫列作「普通襲擊」及「刑事毀壞」，暫時未有人被捕。