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出版：2026-Apr-25 10:38
更新：2026-Apr-25 10:38

全港多區反黑工拘16人　放蛇揭男女網上宣傳來港導遊攝影

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入境處4月17日至23日在全港多區展開「曙光」反非法勞工行動，聯同警方的「冠軍行動」、勞工處的「彩虹行動」、以及警方與海關的聯合行動，合共拘捕12名懷疑黑工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名協助及教唆者。(政府新聞處)

入境處4月17日至23日在全港多區展開「曙光」反非法勞工行動，聯同警方的「冠軍行動」、勞工處的「彩虹行動」、以及警方與海關的聯合行動，合共拘捕12名懷疑黑工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名協助及教唆者。(政府新聞處)

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入境處4月17日至23日在全港多區展開「曙光」反非法勞工行動，聯同警方的「冠軍行動」、勞工處的「彩虹行動」、以及警方與海關的聯合行動，合共拘捕12名懷疑黑工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名協助及教唆者。

入境處調查人員發現有人利用社交媒體宣傳，聲稱可來港提供導遊及攝影服務。調查人員經過情報分析和深入調查後，鎖定兩名可疑人士，並展開行動，以「放蛇」手法於社交平台上喬裝成顧客，向涉嫌來港非法工作的目標人士查詢及預訂有關服務，其後於他們來港提供服務時將其拘捕。被捕的兩名黑工1男1女，均為23歲。

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調查人員亦搜查了多個目標地點，包括餐廳、貨倉及裝修單位等，共拘捕2男8女年屆23至50歲黑工，當中2名男女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外被捕4人包括1男1女年屆63及30歲僱主、2名協助及教唆的男子年屆48及53歲。有關僱主的調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

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入境處稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰已大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。

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