林定國：警隊執法不應只有強硬一面 情理兼備自然贏得市民尊重

警察學院今日(25日)早上舉行結業會操，律政司司長林定國在典禮中檢閱畢業的見習督察和學警。林定國在致辭時表示，法治是香港成功的基石，警隊就是維護法治的第一道防線。

警隊屬維護法治第一道防線

林定國表示，警隊工作面對的挑戰越來越複雜，包括維護國家安全、打擊科技罪案、處理大型活動等，都需要警隊人員具備法律知識和不同技能，不但要熟悉法律條文，更要在瞬息萬變的環境下作出正確決定。除了執法，警隊更重要的角色是聯繫社群。一個和諧穩定的社會，建基於警民之間的互信。

對市民善意問候 建立警民關係重要機會

他表示，法律不是冰冷的文字，而是有溫度的規範，目的是為保障每一位市民的權利和尊嚴，執法亦不應該只有強硬的一面，希望警員在執勤時都能懷著一顆公正持平的心，維護法紀之餘亦關顧市民需要。對市民一個善意的問候、一個耐心的解釋，都可能成為建立警民關係的重要機會。只要能夠堅持原則同時做到情理兼備，以理服人，以誠待人，自然能夠贏得市民的尊重和支持，執法工作亦會更加順暢。