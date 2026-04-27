宏福苑居民第七日上樓 宏道閣住戶︰單位無損盼再上樓

政府第七日分批安排大埔宏福苑受火災影響居民上樓執拾，大部分居民表示，先帶走重要或貴重物品，如出世紙、結婚證或屋契。當中有宏道閣居民指，單位完全沒有受損，財物完好，已向社工申請再次上樓，希望將大型家電也帶走。有居民更形容「屋內連燶味都無」，望可政府可安排再次上樓機會。 昨上樓執拾的是宏道閣低層及宏昌閣高層住戶。相對宏昌和宏泰閣，宏道閣受災程度較低。居住在宏道閣9樓的黎先生表示，單位損毀不嚴重，大部分物品完好，留意到部分櫃桶被打開，檢查後沒有發現有物品損失，「回去見到利是、錢還在就會放心些。」毋須報案。他表示，有部分物品未能帶走，期望再有上樓機會及有更長時間執拾。

宏道閣7樓的黃太亦稱，單位無損毁，有很多東西可以帶走，昨取走一些家用物品和如金器等貴重物品，已經向社工申請再次上樓，希望帶走其他家電和大型財物。 居於宏昌閣17樓的鄧太要靠拐杖上樓，坦言有點吃力，但指單位居住了43歲，無論如何都會返回單位「望一望」。她接受訪問時一度哽咽，形容「一些小金鏈、小朋友的東西，咩都無……都燒光了，沒東西可以取了。」她又指，鄰居之間感情要好，知道同層有3位鄰居在大火喪生，感到很難過，今次執拾後決定不會再上樓。

居民上樓執拾期間，均有警員及相關部門人員的陪伴。公務員事務局長楊何蓓茵稱，每日有1千名公務員參與，聯同社署社工和臨床心理學家組成專隊，協助住戶。她形容整體過程運作暢順、有序推進，行政長官設立的「全政府動員」機制再次發揮重要作用。 楊何蓓茵指，過去一周獲動員參與上樓安排的公務員，有漁護署管理郊野公園的林務主任、專責動物事務的獸醫師和推廣漁農業發展的漁業督察；有機電署的屋宇裝備工程師、機電工程師和電子工程師；亦有康文署的康樂事務經理、文化工作經理和圖書館館長；還有地政總署的產業測量師和土地測量師、水務署的食水樣本檢驗員和水務督察等。她指，這些公務員平日的工作很少涉及宏福苑支援工作，但都齊心投入，運用專業知識和工作經驗，即時提供協助和建議。她舉例，有居民因保險箱太重未能搬走，又找不到鎖匙，跨部門協作下將保險箱打開，讓居民取回重要物品。

昨有出現上樓的戶數是116戶424人。有62戶151人上落大廈不止一次，當中5戶8人多走5次；1戶1人多走6次。昨7宗求警協助，涉及居民懷疑遺失手錶、飾物、現金和金飾等財物。其中5宗個案成功協助住戶尋回相關失物；而餘下2宗個案，警方會跟進調查。