雙非嬰兒腦癱案 醫委會押後至6月結案陳詞 涉事醫生否認聽過男嬰抽筋

醫委會就雙非嬰兒腦癱案昨進行第二日研訊，涉事醫生薛守智及專家證人完成作供，聆訊押後至6月7日，作結案陳詞。涉事醫生薛守智昨日作供時反駁上周護士的供詞，指對方未有及時通知他男嬰抽搐；又稱據當日護士凌晨的來電，判斷男嬰並非抽搐。而男嬰父親原希望研訊昨日有結果，他在研訊後批評薛前後說法不一，亦是首次從醫生口中聽到兒子「濁親」的說法。
薛守智被指在男嬰黎遠建出現首次「新生兒癲癇」發作後未有及時檢查，構成專業失德。薛作供指，當晚凌晨4時半收到當值護士何潔霞(音譯)電話，指男嬰「有啲濁奶」、身體有點僵硬、「有啲眼定定」，但之前無特別情況。薛續稱，當時認為男嬰是胃食道逆流而非抽搐，並作醫療指示要求護士把嬰兒放入孵箱並持續觀察其維生指數和暫停餵奶。他憶述當時護士回覆指凌晨3時半前男嬰「冇咩特別」，又曾囑咐護士如再有類似情況要通知他，因或要做其他檢查。
薛昨又反駁護士的供詞，指對方當晚致電他時無匯報男嬰流汗、無提及準備抽筋等，亦否認曾說會提早返醫院。他說當日早上約7時45分返抵醫院後，已立即觀察男嬰；又指當日收到日更護士來電，始知悉男嬰在早上6至7時曾兩度抽搐，並在事發兩周後才知道男嬰凌晨一度四肢僵硬和哭叫。
代表醫委會的資深大律師呂世杰指，薛守智在研訊期間覆述的護士來電內容，未在書面供詞提及，質疑屬捏造內容，薛強調只是按記憶覆述。呂又播放事後薛會見男嬰家人的錄音，當時薛曾稱護士凌晨4時半懷疑男嬰抽筋；薛解釋，會面是在事發後8日進行，當時已確立診斷，重申當日並不知道男嬰實況。研訊小組另一成員鄭偉才質疑，嬰兒抽搐後果可大可小，為何不回院觀察。薛說，嬰兒腦部感染前會有食慾不振、呼吸不正常等徵狀，但男嬰當時無，故認為毋須即時評估。
辯方之後傳召專家證人、瑪嘉烈醫院兒科醫生丘健昌作供，指腦部感染如為鑑別診斷，醫生應愈早診斷愈好，又認為薛當日的初步診斷和處理方式恰當。不過，呂質疑薛由家到醫院的路程只須15分鐘，但他沒有立即回醫院，做法是否合理，批評他無就診斷出錯負責任並說謊。雙方完成盤問證人，醫委會決定將研訊押後至6月7日再進行結案陳詞。
事發於2009年，內地夫婦黎志堅及彭紅英在浸會醫院產子，惟兒子黎遠建出生數日後出現手腳抽搐、四肢彎曲，夫婦質疑薛守智未有即時救治，黎遠建最終腦癱及四肢殘障，翌年向醫委會投訴。醫委會多次押後案件，並於去年決定永久擱置研訊，事件引起關注後醫委會撤回決定，上周五重啟研訊。