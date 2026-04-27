雙非嬰兒腦癱案 醫委會押後至6月結案陳詞 涉事醫生否認聽過男嬰抽筋

醫委會就雙非嬰兒腦癱案昨進行第二日研訊，涉事醫生薛守智及專家證人完成作供，聆訊押後至6月7日，作結案陳詞。涉事醫生薛守智昨日作供時反駁上周護士的供詞，指對方未有及時通知他男嬰抽搐；又稱據當日護士凌晨的來電，判斷男嬰並非抽搐。而男嬰父親原希望研訊昨日有結果，他在研訊後批評薛前後說法不一，亦是首次從醫生口中聽到兒子「濁親」的說法。

薛守智被指在男嬰黎遠建出現首次「新生兒癲癇」發作後未有及時檢查，構成專業失德。薛作供指，當晚凌晨4時半收到當值護士何潔霞(音譯)電話，指男嬰「有啲濁奶」、身體有點僵硬、「有啲眼定定」，但之前無特別情況。薛續稱，當時認為男嬰是胃食道逆流而非抽搐，並作醫療指示要求護士把嬰兒放入孵箱並持續觀察其維生指數和暫停餵奶。他憶述當時護士回覆指凌晨3時半前男嬰「冇咩特別」，又曾囑咐護士如再有類似情況要通知他，因或要做其他檢查。