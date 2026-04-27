車Cam直擊｜小巴未落完客關門開車　婆婆被車門夾著倒地

司機駕駛時必須確保下車的乘客完全離開車廂，才關門開車。近日有名婆婆乘小巴時，由於行動不便正慢慢下車，但司機無留意到而直接關門，導致婆婆被夾到，其後跌倒在地。涉事的小巴公司指司機有立刻為婆婆召喚救護車及報警，會加強培訓，避免同類事件再次發生。

根據網上片段所見，當涉事小巴行駛至深水埗基隆街落客，首先有兩名乘客下車。隔了一段時間，一名揹著環保袋的婆婆慢慢下車。司機似乎無留意到情況，而即時關門。有途人見到出手嘗試按住車門，阻止其關上。不過，婆婆仍然不幸被車門夾到，繼而跌倒在地。婆婆未能自行站起來，需由熱心的途人扶起。有多名途人不滿司機的行為，指向司機。小巴再次開門，並停下，司機下車了解情況。

澄清非外勞司機

涉事的小巴公司發聲明指，事發時該名婆婆的雙腳已踏出車外，惟司機無察覺該小巴採用對外趟門設計，婆婆仍處於車門關閉的路徑範圍內。在關門過程中，車門引致婆婆失去平衡跌倒。司機即時上前關心婆婆情況，並立刻為她召喚救護車及報警。雖然婆婆無流血，但為安全起見，司機仍建議婆婆登上救護車，送院接受檢查。公司對事件表示深切遺憾，已即時要求所有司機日後必須確保乘客完全離開車廂，並徹底遠離車門關閉路徑後，方可關門開車。對於有人指出該司機是外勞，公司澄清是本地司機。