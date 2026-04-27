城巴南區線48原下月併跨區線「長車短用」　運輸署暫緩推行　區議員促尊重區議會

城巴繼本月中以過海路線971線吞併港島路線43M後，運輸署原計劃下月推行另一個重組計劃，下月10日起取消南區路線48、71、71P及縮減4X線服務，由一條往返中環的4號線分別延長至深灣及中環碼頭取代。不少南區街坊聞訊後，批評替代方案嚴重影響出行，連日於社交平台表達不滿，更有居民在地區Facebook群組發起網上聯署，收集到逾千人回應表達反對意見。
多名南區區議員今日與運輸署和城巴管理層舉行特別會議，要求立即暫緩推行合併計劃及公開諮詢居民意見。運輸署隨後致函區議會指，有關重組計劃將不會在下月10日實施，並將與城巴檢視有關計劃內容和實施安排，適時再作公布。
居民憂長途線塞車礙區內班次穩定
南區區議員、工聯會林詠欣在社交平台表示，收到逾千名居民簽名和書面意見，當中九成二反對48號線併入4號線，強調這是區內的重要路線，又指擬替代48號線的新4號線，需要行經中上環、西營盤等繁忙市區路段，在交通高峰期容易受到擠塞影響，班次穩定性可能不如48號線。她引述運輸署代表會上回應稱，承諾會迅速重新檢視各路線合併方案，並在短期內正式回覆區議會，而城巴代表則表示會把居民的憂慮，帶回公司研究。
另一南區區議員、民建聯張偉楠指，有關路線合併事宜備受居民關注，引發廣泛討論及憂慮，據了解2023年南區區議會討論該合併建議時，議員明確指出任何涉及路線改動的決定，都必須有充分諮詢，聽取居民意見，絕不可倉卒推行。他表示，運輸署及城巴現時在未再諮詢居民意見和現屆區議會意見，以及未預先通知南區區議員便冒然推行，認為必須尊重區議會及糾正在涉及重大民生問題的溝通方式。
據運輸署上周公布，原計劃下月10日推行的重組計劃，將會把現時的4號線改為往返深灣及中環碼頭，並加經港鐵黃竹坑站、華富(北)一帶，以取代現時南區區內的48線，以及71、71P線，周六、日及公眾假期部分班次更會延長至海洋公園。署方文件提到，4號線會新增黃竹坑往華富的短途分段收費，水平與目前的48線相同，乘客需要在落車時拍卡領取回贈，又指城巴會在黃竹坑站、香港仔海傍道香港仔海濱公園外、香港仔魚類批發市場、田灣街對面、華富(南)巴士站等車站新增回贈機配合。