城巴南區線48原下月併跨區線「長車短用」　運輸署暫緩推行　區議員促尊重區議會

城巴繼本月中以過海路線971線吞併港島路線43M後，運輸署原計劃下月推行另一個重組計劃，下月10日起取消南區路線48、71、71P及縮減4X線服務，由一條往返中環的4號線分別延長至深灣及中環碼頭取代。不少南區街坊聞訊後，批評替代方案嚴重影響出行，連日於社交平台表達不滿，更有居民在地區Facebook群組發起網上聯署，收集到逾千人回應表達反對意見。

多名南區區議員今日與運輸署和城巴管理層舉行特別會議，要求立即暫緩推行合併計劃及公開諮詢居民意見。運輸署隨後致函區議會指，有關重組計劃將不會在下月10日實施，並將與城巴檢視有關計劃內容和實施安排，適時再作公布。