城巴取消南區48號線 網上聯署逾千人反對 運輸署承諾再檢視

有南區街坊指取消來往深灣道至華富的48號線，及以新4號線延長至黃竹坑/深灣的替代方案嚴重影響出行，於網上表達不滿。(資料圖片／蘇文傑攝)

城巴近期削減南區短途線巴士服務。運輸署最新文件顯示，城巴將於5月10日起落實城巴第4、4X、48、71及71P號線的服務重整。其中，48、71及71P號線會取消服務，有南區街坊指取消來往深灣道至華富的48號線，及以新4號線延長至黃竹坑/深灣的替代方案嚴重影響出行，於網上表達不滿。有居民在地區Facebook群組發起網上聯署，並收集千多人回應表達反對，多位南區區議員亦關注事件，今日與運輸署及城巴管理層會面，要求立即暫緩推行合併計劃及公開諮詢居民意見。運輸署承諾會迅速重新檢視路線合併方案，並在短期內正式回覆區議會，城巴則表示會將居民憂慮帶回公司研究。

工聯會南區區議員林詠欣表示，收到過千位居民簽名及書面意見，有92%人居民反對48號線合併，強調48號線是區內重要路線，途經華富邨、田灣、香港仔、黃竹坑、深灣等住宅區、商業中心及社區設施，方便居民日常上班、上學、購物、就醫及接駁港鐵站。居民們擔心若將48 號線改用新4號線替代，由於需要行經中上環、西營盤等繁忙市區路段，在交通高峰期容易受到擠塞影響，班次穩定性可能不如48號線。

民建聯南區支部指，合併建議只在2023年區議會上討論。當時議員明確指出，任何涉及路線改動的決定，都必須有充分諮詢，聽取居民的意見，絕不可倉卒推行。現時運輸署及城巴在未再諮詢居民意見和現屆區議會意見下，亦未預先通知南區區議員便冒然推行，認為必須尊重區議會及糾正在涉及重大民生問題的溝通方式。南區支部要求立即暫緩推行該計劃及必須諮詢居民意見後再作決定。