中大醫院爭早一年還清政府40億欠款　提出由中大借貸或向銀行擔保

香港中文大學醫院欠下政府的40.3億元貸款，經兩度延期償還後原定2028年3月開始還款。中大醫院向政府提出提前還款建議，由香港中文大學校方借款或擔保向銀行借貸，以整合所需財務安排，爭取中大醫院在明年3月還清全數貸款本金。政府考慮各項因素後，原則上同意中大醫院提前還款，具體安排有待中大醫院與校方決定。
2037年前續履行順延還款服務責任
醫務衞生局向立法會提交文件指，中大醫院上周正式以書面形式通知政府，提出提前還款的建議。根據貸款協議連同補充貸款協議的相關條款，在政府作為債權人的書面同意下，中大醫院可向中大或銀行借貸以向政府還款，並最早可於明年3月提前還清政府貸款本金。當局指，中大醫院提前還款建議，反映政府加強對其財務表現監察，以及中大校方及院方在過去一段時間持續改善營運及財務狀況取得成果。
另外，中大醫院早前獲批延遲還款後，須一直提供公共醫療服務至2037年，抵銷延長還款期內預計原來應付的近11.3億元利息。院方稱，在2037年或之前會繼續按照順延還款服務責任契約，履行其要求的住院病床日數，抵銷有關利息。當局指，如日後中大醫院財務狀況進一步改善，而提出以現金形式支付餘下住院病床日數，政府會因應營運及財務狀況、公共醫療服務需求和私營醫療市場環境等因素，考慮有關申請。
政府澄清無要求提早還款
一度有報道引述消息指，今次是政府要求中大醫院提早還款，醫務衞生局發言人回應查詢時，明確澄清政府從未作出有關要求，提前還款建議是由中大聯同中大醫院主動向政府提出，政府經綜合考慮各項因素後，已原則上同意。
中大就表示，中大醫院乃中大的全資附屬機構，故校方一直對醫院有效運作肩負最終責任。校方早前聯同院方主動向政府表示，隨著中大醫院陸續推行不同措施加強營運和成本管理控制，醫院財務狀況已逐步趨穩。院方已向醫務衞生局提交建議書，就償還40.3億元的政府貸款作陳述，建議將於下月8日舉行的立法會衞生事務委員會會議上討論。