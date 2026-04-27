中大醫院爭早一年還清政府40億欠款　提出由中大借貸或向銀行擔保

香港中文大學醫院欠下政府的40.3億元貸款，經兩度延期償還後原定2028年3月開始還款。中大醫院向政府提出提前還款建議，由香港中文大學校方借款或擔保向銀行借貸，以整合所需財務安排，爭取中大醫院在明年3月還清全數貸款本金。政府考慮各項因素後，原則上同意中大醫院提前還款，具體安排有待中大醫院與校方決定。

2037年前續履行順延還款服務責任

醫務衞生局向立法會提交文件指，中大醫院上周正式以書面形式通知政府，提出提前還款的建議。根據貸款協議連同補充貸款協議的相關條款，在政府作為債權人的書面同意下，中大醫院可向中大或銀行借貸以向政府還款，並最早可於明年3月提前還清政府貸款本金。當局指，中大醫院提前還款建議，反映政府加強對其財務表現監察，以及中大校方及院方在過去一段時間持續改善營運及財務狀況取得成果。