七地聯手打擊兒童色情物品罪行 拘326人 9港人被捕 28歲漢另涉多次非禮男童

涉及兒童色情物品的罪案在全球均有發生，本港警方早前夥同6個國家警方，發現有人在網上下載和分享兒童色情物品，過去一個月7地聯手打擊相關罪行，合共拘捕326人，當中本港有9名男子涉嫌管有兒童色情物品和非禮被捕。本港去年全年錄得62宗兒童色情物品相關案件，按年減少18宗，逾六成與網上活動有關，警方指家長是保護子女免受性誘識風險的第一道防線，呼籲應教導他們勿輕信陌生人、留意他們用社交平台習慣等。 去年兒童色情物品案件分類

★利用或促致兒童製作色情影像 17宗 ★管有兒童色情物品 3宗 ★發布兒童色情物品 15宗 ★製作兒童色情物品 17宗

本港警方過去一個月聯同新加坡、馬來西亞、日本、南韓、泰國和汶萊警方，展開打擊兒童色情物品罪行的聯合行動，行動中7地警方合共拘捕326人，年齡介乎12至72歲。 警方網絡安全及科技罪案調查科警司張巧儀指，7地警方早前透過情報交流和調查，發現有人在網上、點對點分享軟件下載和分享兒童色情物品。經深入分析及調查後，各地警方上月23日至本月17日期間採取行動，合共拘捕326名年齡介乎12至72歲的人士，他們分別涉及製造或藏有兒童色情物品，以及其他性罪行。行動中，7地警方共檢獲281部電腦、平板電腦和外置儲存裝置、340部手提電話。

香港方面，網罪科本月14日聯同五大總區人員進行突擊搜查行動，合共拘捕9名年齡介乎18至61歲的本地男子，涉嫌管有兒童色情物品，探員並在被捕人身上或其處所，檢取共12部電腦或外置儲存裝置、8部手提電話，經初步檢驗，警方從這些電子器材發現逾200段兒童色情影片或相片。警方初步調查相信，被捕人是透過社交平台、網站或點對點分享軟件，下載有關兒童色情物品，並儲存在其電腦或智能電話。 涉非禮港漢社交平台尋找獵物 9名被捕人當中有一人更涉及非禮罪。警方新界北總區重案組總督察譚子偉表示，新界北總區虐兒組早前接獲情報指，有男童曾多次被一名28歲中國籍男子非禮，探員其後持法庭搜查令進入該男子位於元朗的單位，在其電腦搜獲逾20段兒童色情影片或照片。調查發現，他在2023至2024年期間，多次非禮一名當時年僅12歲的男童，警方日前已起訴該男子，案件已於粉嶺裁判法院提堂。譚子偉強調，被捕人與受害男童透過社交平台認識，最初在網上聊天發展共同興趣，其後投其所好提出見面，繼而作出非禮行為。

本港警方去年共錄得62宗兒童色情物品相關案件，按年減少18宗，當中逾六成與網上活動有關。以案件分類，利用或促致兒童製作色情影像，以及製作兒童色情物品均各自佔兩成七，亦有兩成四涉及發布兒童色情物品、兩成一涉管有兒童色情物品。警方刑事支援科署理警司譚亦媛表示，犯案者一般透過社交平台、交友程式、網上遊戲等認識受害兒童，受害人主要為女童，年紀最細的僅9歲，其餘大部分受害人年齡介乎12至15歲。 譚亦媛說，有不法之徒利用兒童未成熟的心智發展網上情侶關係，繼而誘使對方提供私密影像，大部分受害兒童未能即時意識到嚴重性，以為不露臉或用「閱後即焚」便無事，惟不法之徒一旦取得有關影像，便會進行勒索甚至要求進一步性侵犯。她又指，有一名13歲受害女童與男網友發展成情侶，然後多次拍下性行為影片，分手後復遭對方要脅發生性行為及索取金錢，直至女童向家長索取金錢始揭發事件。

籲受侵害者勇於向身邊人求助 警察臨床心理學家馮浩堅指，網上兒童性誘識不單是香港的問題，而是在世界各地都有上升趨勢，早前有調查顯示一成半受訪者曾使用兒童性剝削物品，包括兒童色情的物品，他相信數字或只是冰山一角，形容侵害者利用互聯網的隱密性大量接觸兒童，然後以性誘識手法操控他們守秘密，繼而侵犯兒童。他提到，性誘識是一個漸進過程、起初看似無害，如只就共同話題發起聊天，但隨後演變成侵犯時，兒童當刻可能感到困惑、「唔知發生咩事」，甚至誤以為自己在被侵害一事有責任，而不敢發聲。他提醒市民，遇侵犯時責任永遠在侵害者身上，呼籲他們勇於向身邊人求助。

警方指，家長是保護子女免受風險的第一道防線，建立互信親子關係、開啟社交平台家長監護機制，甚至與年幼子女共用帳戶皆能預防風險，提醒家長應教導子女切勿輕信陌生人、不隨意在鏡頭前裸露或透露資料，同時應留意子女使用社交媒體的習慣，避免他們墮入不法之徒陷阱。根據現行法例，任何人管有兒童色情物品，最高可被判囚5年及罰款100萬元，而任何人製作及發布兒童色情物品，最高則可判監8年及罰款200萬元。 家長3招防子女墮性誘識陷阱

★教子女切勿輕信陌生人 ★教子女不隨意在鏡頭前裸露或透露資料 ★留意子女用社交媒體習慣