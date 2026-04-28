宏道閣業主佔3上樓名額 租客：點解政府幫唔到

大埔宏福苑居民繼續分批返家執拾物品，當局昨日續安排宏道閣及宏昌閣居民上樓。有租住宏道閣單位的居民反映，政府安排的4個上樓名額中，業主佔用其中3個，只容許簽訂租約的兒子一人上樓，她只能留在樓下等候。
年近70歲、租住宏道閣單位的何女士表示，業主只准許兒子一人上樓，但對方並非居於單位，直言「自己先知自己啲嘢放邊」。她透露，單位內只有洗衣機及冷氣機屬於業主，「屋內全部嘢都係我嘅」。
何女士又指，曾嘗試與業主溝通，提出與兒子一同上樓，她可以不入屋、只在走廊即時決定帶走哪些財物亦可，但未獲接納。她亦曾就上樓名額問題向社工及區議員求助，惟未能成功爭取。她引述政務司副司長卓永興曾表示會給予租客酌情處理，質疑「唔明白點解政府唔可以幫我哋」。
同樣居於宏道閣的謝先生則指，其單位損毀不大，只準備一個袋上樓帶走簡單物品，並認為7座大廈受損程度不一，政府一次過拆卸整幢的安排並不理想。
另外，有宏昌閣居民指出，火災當日他與妻子被困單位內約15小時後獲救，惟因吸入大量一氧化碳導致下半身肌肉受損，昨日需要由家人代為上樓。他表示，家人發現單位未有嚴重損毀，又形容屋內物件陪伴自己多年，「即使一隻湯匙都有感情」，期望日後身體狀況改善後，能獲安排親身回家。
10宗居民疑失財物 2宗警作進一步跟進
政府表示，昨共有119戶、443人上樓，比透過「一戶一社工」登記昨上樓的戶數，多3戶共40人。他們進出大廈的平均時間為2小時32分鐘、有60戶共124人上落多於一次，最多的3戶有3人先後上落6次。當局昨接獲10宗懷疑遺失財物個案，其中2宗個案警方會作進一步調查、3宗已成功協助尋回相關失物、2宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後居民相信財物或已被焚毁。