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出版：2026-Apr-28 13:04
更新：2026-Apr-28 13:04

粉嶺繞道東段周日通車　上水粉嶺進出九龍料可節省10分鐘

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粉嶺繞道東段周日通車，上水粉嶺進出九龍料可節省10分鐘。(蘇文傑攝)

粉嶺繞道東段周日通車，上水粉嶺進出九龍料可節省10分鐘。(蘇文傑攝)

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粉嶺繞道東段將於周日(3)通車，是北部都會區首個落成的大型運輸基建施設施，全長4公里，由石湖新村，沿著梧桐河畔，繞過粉嶺北新發展區，途經龍躍頭交匯處，連接粉嶺公路九龍坑段。上水和粉嶺居民進出九龍可以避開區內繁忙路段及多個交通燈路口，預料車程可以節省約10分鐘，有助分流區內交通，紓緩擠塞問題。

採用S960國產超高強鋼建造

當局在龍躍頭交匯處興建行人單車兩用的環形天橋，接通聯和墟、工業區和鄉村地帶。天橋採用S960國產超高強鋼建造，是全球首次用這級別的鋼材興建民用行人天橋。雖然物料價格較貴，但強度較一般鋼材高約三倍，減輕橋樑重量達9成。由於天橋地底有行車通道、高壓電纜、水喉煤氣管道等，地面有行車迴旋處，因此橋身重量越輕越好，能大幅減少鋼材的使用量及地基打樁時間，令整體建造成本減少約三成。另外，繞道部份架空路段，採用先進的「橫向轉體技術」建造跨越東鐵綫的橋樑結構，在港鐵晚上收車後的2小時內，完成橋樑對接安裝。

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工程規模龐大 面對地理及環境限制

粉嶺繞道東段工程規模龐大，前期需收回超過五成土地，施工過程面對地理及環境限制。繞道部份架空路段，採用先進的「橫向轉體技術」建造跨越東鐵綫的大跨度橋樑，只能在港鐵晚上收車後的2小時內，完成橋樑對接安裝。其中最艱鉅的挑戰是龍躍頭交匯處的工程，團隊需在3年內在交通極繁忙的地段，建造「三層式結構」，即隧道、地面迴旋處及高架行人天橋，附近滿布高壓電纜及水管等，大幅提高施工難度。

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