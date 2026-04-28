粉嶺繞道東段周日通車　上水粉嶺進出九龍料可節省10分鐘

粉嶺繞道東段將於周日(3日)通車，是北部都會區首個落成的大型運輸基建施設施，全長4公里，由石湖新村，沿著梧桐河畔，繞過粉嶺北新發展區，途經龍躍頭交匯處，連接粉嶺公路九龍坑段。上水和粉嶺居民進出九龍可以避開區內繁忙路段及多個交通燈路口，預料車程可以節省約10分鐘，有助分流區內交通，紓緩擠塞問題。

採用 S960 國產超高強鋼建造

當局在龍躍頭交匯處興建行人單車兩用的環形天橋，接通聯和墟、工業區和鄉村地帶。天橋採用S960國產超高強鋼建造，是全球首次用這級別的鋼材興建民用行人天橋。雖然物料價格較貴，但強度較一般鋼材高約三倍，減輕橋樑重量達9成。由於天橋地底有行車通道、高壓電纜、水喉煤氣管道等，地面有行車迴旋處，因此橋身重量越輕越好，能大幅減少鋼材的使用量及地基打樁時間，令整體建造成本減少約三成。另外，繞道部份架空路段，採用先進的「橫向轉體技術」建造跨越東鐵綫的橋樑結構，在港鐵晚上收車後的2小時內，完成橋樑對接安裝。