紅山半島獨立屋業主涉僭建及佔用官地等　被判罰款98萬

被告Future Ocean Limited，被地政總署票控1項不合法在未批租土地上建造構築物罪，及被屋宇署檢控6項明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程罪。裁判官鄭潤聰鄭官判刑時引述，被告聲稱把涉案獨立屋免費租給APEXCON。法庭對此說法有所保留，即使被告沒有收取租金，也滿足了有關條例中圖利的定義，而獨立屋價值高昂，法庭應判處相應刑罰，加上違例情況至少在2020年7月已發生，若非執法機關介入違例情況必然持續。

港島豪宅屋苑「紅山半島」於2023年9月黑雨下，出現山泥傾瀉。富商陳天賜及其妻袁慧明藉公司Future Ocean Limited所持有的紅山半島74號，涉嫌僭建花園和平台等及佔用政府土地範圍，被票控共7項傳票罪，經審訊後均罪成，今日(28日)於東區裁判法院被判罰款共98萬元。

審訊中嘗試把責任歸於控方

控方亦將2024年4月22日拍攝的74號相片呈堂，顯示74號屋的情況仍未還原。辯方則指被告早前曾索取報告，顯示如果直接清拆會引致安全問題，故曾向地政總署提出替代方案，但仍在等待結果。鄭官反駁指，被告在清拆令限期前15天才去信地政總署，相關違規情況至今仍維持，加上侵佔的土地範圍不少，被告更是經審訊才定罪，並在審訊中嘗試把責任歸於控方，反映其沒有悔意，終判處被告罰款50萬元。

至於6項違例僭建傳票，鄭官指僭建物規模大，均為長期僭建物及須由專業人士建造，而紅山半島僭建情況猖獗，被告理應在前年2月完成清拆，但至今逾2年，問題卻仍持續。鄭官又指案情非常嚴重，斥其「完全漠視法紀及安全」，雖然無證據顯示拆除擋土牆存在結構性危險，但被告僭建前也沒有諮詢專業意見，沒有發生意外實屬僥倖，終就6張傳票判罰款48萬元。