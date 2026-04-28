接舉報搗新蒲崗裝修單位黑工 入境處拘7黑工及1內地監工 最細僅19歲

入境處早前進行反非法勞工行動，於新蒲崗區內一座商業大廈的裝修中單位，拘捕7名非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的人士；7名非法勞工，年齡介乎19至42歲，當中4男1女為內地旅客，另外2名男子則為印度籍逾期逗留既的旅客。 入境事務主任洪梓龍指，入境處的「舉報非法勞工專線」(185 185)收到舉報，指新蒲崗區內一座商業大廈的裝修中單位，有非法勞工從事裝修工作。入境處特遣隊隨即展開部署，並到場採取執法行動。行動中拘捕了7名非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的人士。

被捕的7名非法勞工係6男1女，年齡介乎19至42歲，當中4男1女為內地旅客，另外2名男子則為印度籍逾期逗留的旅客；他們全部都在裝修中單位截獲，分別負責倒泥頭、室內裝修及電器安裝等工作。初步調查顯示，他們大約收取日薪300至400元港幣不等。被捕的懷疑聘請非法勞工人士為一名39歲內地居民男子，佢在現場以監工身份被捕。入境處會繼續嚴肅追查涉嫌聘用非法勞工僱主，不排除有更多人被捕。 洪梓龍表示，入境處一直密切關注非法勞工活動的趨勢，適時採取有力而具針對性的執法行動，打擊不同行業非法勞工，保障本地勞工市場；提醒，根據香港法例，所有旅客在未獲入境處處長批准前，不得在港從事任何有薪或無薪僱傭工作，開辦或參與任何業務。違例者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁兩年。

僱主必須確保僱員合法受僱 另外，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。 他重申，非法勞工固然要面臨刑事責任，而僱用不可合法受僱的人亦是嚴重罪行。任何人士如僱用不可合法受僱的人，均屬違法，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。入境處呼籲僱主必須確保僱員合法受僱，入境處會繼續留意有關情況，積極執法，並嚴肅跟進涉嫌聘用非法勞工之僱主。市民可使用舉報非法勞工專線(185 185)、或透過電郵、傳真、或入境處嘅網上表格作出舉報。