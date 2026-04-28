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出版：2026-Apr-28 22:38
更新：2026-Apr-28 22:38

保安局辦跨部門桌面演習　模擬超強颱風及暴雨襲港　提升應變協作

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保安局今日在政府總部的緊急事故監察及支援中心舉行颱風前跨部門桌面演習，藉此加強各政策局、部門及其他相關機構的應變和協作，以應對超強颱風及／或暴雨襲港時可能出現的緊急情況。

保安局今日在政府總部的緊急事故監察及支援中心舉行颱風前跨部門桌面演習，藉此加強各政策局、部門及其他相關機構的應變和協作，以應對超強颱風及／或暴雨襲港時可能出現的緊急情況。

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保安局今日(28日)舉行颱風前跨部門桌面演習，藉此加強各政策局、部門及其他相關機構的應變和協作，以應對超強颱風及/或暴雨襲港時可能出現的緊急情況。

保安局引述香港天文台預測，指今年進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋數目約四至七個，風季可能於六月或之後開始，十月或之前結束。為做好充足及全面的準備，來自40個政策局、部門及其他相關機構的代表參與今年的演習，在政府總部的緊急事故監察及支援中心，演習模擬超強颱風及暴雨襲港，造成廣泛破壞、財物損毀及主要幹道嚴重阻塞，各參與者須針對不同情境提出應對方案。

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局方表示，是次演習提供一個跨部門平台，讓各參與者分享其經驗及專業知識，亦能讓他們更了解緊急事故監察及支援中心的運作，明確各自在應對超強颱風及,或暴雨時的職責，藉此提升應變準備與跨部門協作效能。政府將繼續加強應對極端天氣的整體準備及應變能力，保障香港市民的生命和財產。

保安局今日在政府總部的緊急事故監察及支援中心舉行颱風前跨部門桌面演習，藉此加強各政策局、部門及其他相關機構的應變和協作，以應對超強颱風及／或暴雨襲港時可能出現的緊急情況。

保安局今日在政府總部的緊急事故監察及支援中心舉行颱風前跨部門桌面演習，藉此加強各政策局、部門及其他相關機構的應變和協作，以應對超強颱風及／或暴雨襲港時可能出現的緊急情況。

局方表示，是次演習提供一個跨部門平台，讓各參與者分享其經驗及專業知識，亦能讓他們更了解緊急事故監察及支援中心的運作，明確各自在應對超強颱風及,或暴雨時的職責，藉此提升應變準備與跨部門協作效能。政府將繼續加強應對極端天氣的整體準備及應變能力，保障香港市民的生命和財產。

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