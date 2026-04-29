涉收賄100萬披調查資料 52歲警司被控4罪

一名警司涉向一名商人收賄100萬元，披露警方就商人前妻交通意外調查的內部資料，以及意圖安排胞弟為該商人的兒子及自己超速駕駛「頂包」，被控4罪。被告的女友和其胞弟同被落案起訴。3人獲准保釋，案件明日在西九龍裁判法院提訊，案件稍後將轉介區域法院答辯。
52歲被告梁嘉文曾先後擔任打鼓嶺、青山及屯門的分區指揮官，負責監督當區警務及遏止罪案，現已被停職。他被控一項串謀使公職人員接受利益、一項公職人員行為失當、一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，以及一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，分別違反《防止賄賂條例》、《刑事罪行條例》及普通法。
至於梁嘉文的42歲女友劉慧妍，就被控上述串謀使公職人員接受利益罪名；另外，劉慧妍及梁的50歲胞弟梁嘉慶，同被控上述串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪名。
提議安排弟弟「頂包」超速駕駛案
貪污控罪指，梁及劉涉於2020年9月至2022年3月期間，串謀從一名透過朋友認識的餐飲業商人，收受賄款100萬元，令梁嘉文傾向優待該商人。公職人員行為失當罪指，梁嘉文於2021年12月至2022年3月期間，涉嫌披露警方就該商人前妻交通意外調查的內部資料。
另一項控罪指，梁嘉文涉嫌於2021年3月就該商人兒子的超速駕駛案件，向對方提議由其弟梁嘉慶「頂包」，商人拒絕建議。餘下控罪涉及梁嘉文一宗超速駕駛，控罪指3名被告涉嫌於2021年12月串謀妨礙司法公正，向警方訛稱梁嘉慶是涉案司機。