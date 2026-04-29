涉收賄100萬披調查資料 52歲警司被控4罪

一名警司涉向一名商人收賄100萬元，披露警方就商人前妻交通意外調查的內部資料，以及意圖安排胞弟為該商人的兒子及自己超速駕駛「頂包」，被控4罪。被告的女友和其胞弟同被落案起訴。3人獲准保釋，案件明日在西九龍裁判法院提訊，案件稍後將轉介區域法院答辯。

52歲被告梁嘉文曾先後擔任打鼓嶺、青山及屯門的分區指揮官，負責監督當區警務及遏止罪案，現已被停職。他被控一項串謀使公職人員接受利益、一項公職人員行為失當、一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，以及一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，分別違反《防止賄賂條例》、《刑事罪行條例》及普通法。