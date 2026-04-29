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出版：2026-Apr-29 11:01
更新：2026-Apr-29 11:01

大埔宏福苑五級火｜宏昌閣單位現鄰居雜物淪「垃圾山」　卓永興：情況不理想已致歉

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政府繼續安排大埔宏福苑居民分批上樓執拾，有宏昌閣30樓居民發現，單位內淪為「垃圾山」，有大量不屬於自己的雜物，包括來自鄰居物品，亦有香煙、口罩、食品和水樽等。(有線新聞畫面)

政府繼續安排大埔宏福苑居民分批上樓執拾，有宏昌閣30樓居民發現，單位內淪為「垃圾山」，有大量不屬於自己的雜物，包括來自鄰居物品，亦有香煙、口罩、食品和水樽等。(有線新聞畫面)

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政府繼續安排大埔宏福苑居民分批上樓執拾，今日（29日）進入第三輪的第一日，宏泰閣及宏建閣居民上樓；昨日則是宏昌閣和宏道閣居民最後一日上樓執拾。

有宏昌閣30樓居民昨日發現，單位內淪為「垃圾山」，有大量不屬於自己的雜物，包括來自鄰居物品，亦有香煙、口罩、食品和水樽等。政府發言人回覆傳媒查詢指，就宏福苑一單位居民反映於執拾期間發現屋內有不屬於自己的物品，相信部分是在進行救援及搜索期間移走個別單位物品時遺下。政府發言人就事件對有關居民造成的不便致歉，知悉有關業主已通知警方，相關政府部門會提供適切協助。 

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為搜救鄰居寵物移走物品

政務司副司長卓永興在電台節目回應事件時表示，初步了解部分雜物屬鄰居，可能在救援寵物期間搬進內，同意情況不理想，已經向居民致歉。卓永興表示在救援期間，涉事單位旁邊有單位的寵物報稱失蹤，所以要尋找，當時內部一些物品拿了出來去公眾地方。對於有雜物在涉事住戶找到，他認情況不好，已向有關居民致歉。該名戶主已跟警方接觸，相關部門亦已跟他聯絡，未來數天會上去替其清理住所，及尋找有沒有其他財物在內。

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卓永興及後於宏福苑見記者表示，有數個單位發現不屬於該住戶的雜物，已與相關住戶聯絡，將會再與住戶上樓，協助清理。

大埔宏福苑七幢受火樓宇居民分批返回單位執拾是第三輪的第一日，政務司副司長卓永興和民政及青年事務局局長麥美娟視察後會見傳媒。(蘇文傑攝) 大埔宏福苑七幢受火樓宇居民分批返回單位執拾是第三輪的第一日，政務司副司長卓永興和民政及青年事務局局長麥美娟視察後會見傳媒。(蘇文傑攝) 大埔宏福苑七幢受火樓宇居民分批返回單位執拾是第三輪的第一日，政務司副司長卓永興和民政及青年事務局局長麥美娟視察後會見傳媒。(蘇文傑攝) 大埔宏福苑七幢受火樓宇居民分批返回單位執拾是第三輪的第一日，政務司副司長卓永興和民政及青年事務局局長麥美娟視察後會見傳媒。(蘇文傑攝)

5月4日公佈七座居民再上樓安排

卓永興表示，過去9日已經完成了宏新閣、宏仁閣、宏昌閣和宏道閣居民上樓安排，涉及951戶、3464人，當中401戶、894人上下大廈不止一次，期間秩序良好，運作大致暢順；過去9日受到75宗求助個案，包括15宗身體不適以及7宗需心理輔導個案。

他表示，上星期每日都有來到宏福苑和居民交談，也上樓入屋和居民交流，很多居民都希望再上樓一次，強調意願很清楚，完成A至G座居民上樓以後，政府會在5月13至17日分開安排宏志閣居民上樓；5月4日盡快公佈七座居民再上樓具體安排。

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另外，對於有業主及租客對於上樓安排未能達成共識，卓永興表示，希望業主與租戶之間協商分配上樓的名額，若未能達成共識會另作安排，提供合理機會予住戶執拾物品。社署署長杜永恒表示，絕大部分業主與租戶均能配合政府的時間表，少部分有不同看法，前線社工會細心聆聽各方意見，希望達成共識。若有個案有其他訴求，會以情理法兼備的方式作出支援。

至於5月13日至17日宏志閣上樓安排，民政及青年事務局局長麥美娟表示，要有維修保養承建商當值才能開放電梯，亦考慮到居民擔心電梯會擠塞，所以不會安排同一時段有過多單位使用同一部電梯，會盡量分散住戶使用3部電梯。

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