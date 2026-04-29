大埔宏福苑五級火｜宏昌閣單位現鄰居雜物淪「垃圾山」　卓永興：情況不理想已致歉

政府繼續安排大埔宏福苑居民分批上樓執拾，今日（29日）進入第三輪的第一日，宏泰閣及宏建閣居民上樓；昨日則是宏昌閣和宏道閣居民最後一日上樓執拾。 有宏昌閣30樓居民昨日發現，單位內淪為「垃圾山」，有大量不屬於自己的雜物，包括來自鄰居物品，亦有香煙、口罩、食品和水樽等。政府發言人回覆傳媒查詢指，就宏福苑一單位居民反映於執拾期間發現屋內有不屬於自己的物品，相信部分是在進行救援及搜索期間移走個別單位物品時遺下。政府發言人就事件對有關居民造成的不便致歉，知悉有關業主已通知警方，相關政府部門會提供適切協助。

為搜救鄰居寵物移走物品 政務司副司長卓永興在電台節目回應事件時表示，初步了解部分雜物屬鄰居，可能在救援寵物期間搬進內，同意情況不理想，已經向居民致歉。卓永興表示在救援期間，涉事單位旁邊有單位的寵物報稱失蹤，所以要尋找，當時內部一些物品拿了出來去公眾地方。對於有雜物在涉事住戶找到，他認情況不好，已向有關居民致歉。該名戶主已跟警方接觸，相關部門亦已跟他聯絡，未來數天會上去替其清理住所，及尋找有沒有其他財物在內。

卓永興及後於宏福苑見記者表示，有數個單位發現不屬於該住戶的雜物，已與相關住戶聯絡，將會再與住戶上樓，協助清理。

5月4日公佈七座居民再上樓安排 卓永興表示，過去9日已經完成了宏新閣、宏仁閣、宏昌閣和宏道閣居民上樓安排，涉及951戶、3464人，當中401戶、894人上下大廈不止一次，期間秩序良好，運作大致暢順；過去9日受到75宗求助個案，包括15宗身體不適以及7宗需心理輔導個案。 他表示，上星期每日都有來到宏福苑和居民交談，也上樓入屋和居民交流，很多居民都希望再上樓一次，強調意願很清楚，完成A至G座居民上樓以後，政府會在5月13至17日分開安排宏志閣居民上樓；5月4日盡快公佈七座居民再上樓具體安排。

另外，對於有業主及租客對於上樓安排未能達成共識，卓永興表示，希望業主與租戶之間協商分配上樓的名額，若未能達成共識會另作安排，提供合理機會予住戶執拾物品。社署署長杜永恒表示，絕大部分業主與租戶均能配合政府的時間表，少部分有不同看法，前線社工會細心聆聽各方意見，希望達成共識。若有個案有其他訴求，會以情理法兼備的方式作出支援。



至於5月13日至17日宏志閣上樓安排，民政及青年事務局局長麥美娟表示，要有維修保養承建商當值才能開放電梯，亦考慮到居民擔心電梯會擠塞，所以不會安排同一時段有過多單位使用同一部電梯，會盡量分散住戶使用3部電梯。

