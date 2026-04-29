審計報告｜天星小輪脫班問題嚴重　灣仔碼頭店舖空置變貨倉

審計署今日公布新一期審計報告，其中一份針對渡輪服務。審計署審查運輸署15個對天星小輪定期監測調查，當中有7次調查發現脫班，2次發現部分時間排隊擁擠，反映有服務需求。不過運輸署只就5次調查以書面方式採取跟進行動。 除了天星小輪脫班問題，碼頭營運亦會問題。審計署發現天星小輪的中環、灣仔、尖沙咀碼頭，有7間店舖連續空置超過90天。審計署2次實地視察發現，灣仔碼頭10間店舖均關閉，部分可能已被用作儲物用途，批評店舖長時間關閉可能不利於天星小輪達致其承諾。

天星小輪脫班問題嚴重 運輸署發現但只跟進部分 運輸署有定期檢視天星小輪的服務表現，包括透過實地調查、審閱定期報表和收集公眾意見。審計署審查2020-21至2024-25五個年度的15個定期監測調查，發現每次調查都有部分航班沒有按時開出，當中7個定期監測調查中觀察到有部分預定的航班脫班，2個定期監測調查中觀察到出現排隊擁擠。 儘管在定期監測調查中發現天星小輪的服務表現有不當情況及問題，審計署指運輸署只就當中5個調查以書面方式向天星小輪採取跟進行動，沒有文件證據顯示運輸署已就其餘調查採取跟進行動。

在今年3月，運輸署告知審計署，其餘調查已透過日常溝通、電話溝通、面談等其他途徑與天星小輪作出跟進。 運輸署紅日才調查 審計署揭平日繁忙時間脫班 運輸署表示，定期監測調查一般在有公眾活動或節日期間才做。審計署今年2月5日，即一個非公眾假期的平日，在早上繁忙時間，上午8時至9時40分在中環碼頭觀察天星小輪班次，發現班次沒有按運輸署規定的每6分鐘一班，而是每10分鐘一班，即在1小時40分鐘視察期間有6個航班脫班。 運輸署回覆審計署表示，一直密切監察服務水平，以確保專營渡輪服務足以應付乘客需求，特別是在需求高的節日期間。審計署認為，運輸署需要與天星小輪密切跟進，以確保提供的專營渡輪服務符合獲批准的服務詳情表的時間表。

碼頭營運亦有問題 灣仔10店舖疑用作儲物 除了脫班外，碼頭營運亦出現問題。根據《渡輪服務條例》，天星小輪須負責管理中環七號碼頭、灣仔渡輪碼頭，以及尖沙咀渡輪碼頭，公司亦承諾改善碼頭範圍內設施及服務，從而賺取更多非票務收入，補貼其專營渡輪服務，減輕加價壓力。 審計署分析上述3個碼頭2023至2025年的店舖租賃情況的記錄，發現50間店舖中，有7間店舖連續空置超過90天，當中1間店舖空置213天。 此外，審計署在2025年12月的一個平日及2026年1月的一個周末到3個碼頭實地視察，發現在灣仔渡輪碼頭地下乘客等候大堂外的全部10間店舖在這2天實地視察時均關閉，並可能已被用作儲物用途。

運輸署：碼頭地理位置問題 運輸署表示，礙於灣仔渡輪碼頭的地理位置，該碼頭的市場租值對準租戶來說可能比較缺乏競爭力。天星小輪已致力吸引準租戶，並把所有店舖全部出租以賺取更多非票務收入，而出租用途皆符合碼頭的土地用途及租賃協議許可的用途。審計署認為，運輸署需要密切監察天星小輪在灣仔渡輪碼頭所出租的10間店舖的營運狀況。