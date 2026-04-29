審計報告｜康文署泳池24/25年度虧蝕逾11億　入場人數連續5年不達標

審計署發表最新一份審計報告，指出近年公眾泳池入場人數不達標，各場館的每名泳客成本有顯著差異，泳季期間救生員亦持續短缺。(資料圖片)

審計署發表最新一份審計報告，指出近年公眾泳池入場人數不達標，各場館的每名泳客成本有顯著差異，泳季期間救生員亦持續短缺。

審計報告指出，在2024/25年度，公眾泳池的入場人數為1260萬人次，收入為1.4億元，開支12.7億元，即虧蝕逾11億元。自2018年起，康文署將每年入場人數目標定為1350萬人次，但在2020至2024年期間，實際入場人數不達標，每年差距介乎7%至73%不等。而社會經歷疫情後復常，2023及2024年的公眾泳池入場人數仍不達標，跌幅超過10%。

報告指在2024/25年度，公眾泳池每名泳客的平均成本為101元，但各場館平均每天入場人數介乎77至3142人不等，每名泳客的成本有顯著差異，介乎42元至763元不等；其中人均成本達763元的是位於屯門的賽馬會仁愛堂泳池，原可容納370人，日均入場人次只得82。至於日均入場人次最多、人均成本42元的是觀塘泳池，本身可容納2450人。