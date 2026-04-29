審計報告｜康文署泳池24/25年度虧蝕逾11億　入場人數連續5年不達標

審計署發表最新一份審計報告，指出近年公眾泳池入場人數不達標，各場館的每名泳客成本有顯著差異，泳季期間救生員亦持續短缺。
審計報告指出，在2024/25年度，公眾泳池的入場人數為1260萬人次，收入為1.4億元，開支12.7億元，即虧蝕逾11億元。自2018年起，康文署將每年入場人數目標定為1350萬人次，但在2020至2024年期間，實際入場人數不達標，每年差距介乎7%至73%不等。而社會經歷疫情後復常，2023及2024年的公眾泳池入場人數仍不達標，跌幅超過10%。
報告指在2024/25年度，公眾泳池每名泳客的平均成本為101元，但各場館平均每天入場人數介乎77至3142人不等，每名泳客的成本有顯著差異，介乎42元至763元不等；其中人均成本達763元的是位於屯門的賽馬會仁愛堂泳池，原可容納370人，日均入場人次只得82。至於日均入場人次最多、人均成本42元的是觀塘泳池，本身可容納2450人。
泳季期間救生員持續短缺
審計署發現，以2024年年中總人口752萬人計算，全港需要26.2個標準游泳池場館，而康文署開放的標準泳池則有42個。在2024年中，有7個地區的標準游泳池場館數目超出《標準與準則》的要求至少1個。
報告提及在泳季期間，公眾泳池救生員短缺，康文署在2018年1月至去年1月期間，進行23次招聘工作，當中19次未能達到招聘目標，招聘率介乎13%至69%不等。公眾泳池因為救生員短缺的局部關閉率在2022年至2025期間，乎介30%至41%不等。
審計署建議康文署制訂多管齊下的策略，提高公眾泳池入場人數，日後規劃泳池項目時應考慮所有相關因素，包括每名泳客的成本及私人泳池設施的詳細情況，同時盡量減低因救生員短缺而臨時關閉對市民所造成的不便。報告引述康文署署長同意審計署的建議。