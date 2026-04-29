六旬父強姦非禮親女7載 官痛斥行為墮落可恥判重囚18年

六旬廚師在內地「包二奶」，與二房育有兩子一女，女兒11歲時遭他強行舌吻，其後7年間多次強姦及非禮女兒。廚師去年承認6項強姦罪及3項非禮罪，高等法院法官杜麗冰判刑時指，本案令人心碎及痛心疾首，痛斥被告利用「攻心計」以滿足一己私慾，濫用父愛，重視性滿足多於女兒尊嚴及安全，把家庭淪為「恐懼失樂園」，最終就9罪判囚18年。 11 歲起遭強行舌吻 父解釋親吻女兒十分平常 61歲男被告T.M.L.承認6項強姦罪及3項非禮罪。案情指他在廣東海豐縣與「二奶」育有三名子女，2003年出生的女兒X自小與被告接觸有限，被告於2015年起多次對年僅11歲的X作出性侵犯，包括強行舌吻、強行脫衣、觸摸乳房、親吻及擠壓乳頭、舌舔及指插陰道。X感到痛苦並嘗試拒絕，但被告仍持續侵犯，被告甚至向X解釋指父親親吻女兒十分平常，並透過門縫給X「零用錢」要求她保持沉默。X其後在被告每次到訪時均會鎖門，避免再遭被告性侵。

父多次無套強姦 X 並將震蛋放入陰道 X在2021年9月來港找工作，與胞兄同住在紅磡劏房。因X在新冠疫情期間到港，需在家隔離14日，被告多次趁她熟睡或獨處時與X強行無套性交，並在X體外射精。X曾在被性侵時大聲呼救、試圖踢開被並說不，但被告用手掩住X嘴，又強行將X壓在床上，令X感到劇痛且驚恐。被告曾把「震蛋」放入X的陰道，令X感到疼痛和不適，試圖踢開被告。被告則再次強行與X進行無套性交，體外射精後拍攝X的私處，向X展示該些相片。其後在2022年3月，被告再度強姦X，之後父女未再見面，但X一直心存恐懼，擔心被告會再次性侵她。

向母投訴被阻報警 X 自殺揭發事件 2022年4月19日，X通過微信向母親披露被告在內地及香港強姦她的一連串受辱經歷，母親勸她蒐證報警，同時亦指責被告，但被告承諾不會再犯，以「家醜不外傳」為由，阻止X不要報警。X長期受父親性侵而身心受創，惟因抵港不久而沒有向任何人披露這些性侵事件，X最終在2023年10月18日企圖自殺，被告前往醫院探訪X時被捕，被告向警方承認他在案發期間多次與X性交。 高等法院法官杜麗冰判刑時指，事件令人心碎及痛心疾首，X自11歲起遭被告持續性侵，X向母親求助時卻毫無幫助，令X在絕望下嘗試犧牲自己生命，才得以揭發本案。法官引述臨床心理學家報告指，X因被親父性侵長期身心受創，出現創傷後遺症，自尊低、自我價值感低、自信心受損、專注力不足、情緒浮動、無法專注學業，並出現𠝹手及自殺未遂等自我傷害行為。

官痛斥被告為滿足私慾摧毀女兒尊嚴 法官揭示，被告利用機會多次侵犯女兒，包括強行性交、使用震動器及拍攝私處照片，令X身心受創，長期陷入恐懼，甚至在2023年企圖自殺。法官指年幼兒童理應獲得父母保護，但被告卻故意讓X誤解其行為是在表達父愛，實質是利用「攻心計」以滿足一己私慾，完全無視X的福祉。 法官批評被告濫用父愛，為滿足私慾而摧毀女兒尊嚴，以一己之力把家庭淪為「恐懼失樂園」，令X為自我保護而不願離開房間，沉迷電子世界，認為不受任何人接觸時才感到安全而拒絕社交。X來港修讀室內設計課程，原希望逃離父親魔爪，與哥哥同住以為可有安全保障，但父親卻仍然持續性侵，令X將心理傷害轉成有形的身體傷害，最終令X在絕望下嘗試自殺。

法官痛斥 X 母親給予二次傷害 法官痛斥X母親只想到生活穩定及被告供養，而沒有及時向女兒伸出援手，可謂給予X二次傷害，母親把金錢穩定比女兒更為重要，理應為自己行為感到羞恥。X受辱7年獨自沉沒於傷痛，沒有考慮死亡後果便試圖自尋死路，現時X的內心世界已受到深度創傷。法官再提被告自私地濫用父權，對X造成心理及精神創傷，現需尋求專業治療。 官指案件嚴重需重判 反映公眾對性侵犯厭惡 法官強調案件嚴重違反社會對兒童的保障與信任，需重判來反映被告的道德罪責及公眾對性侵犯的厭惡。即使沒有任何事情可補償X所忍受過的痛苦，但被告認罪免卻X出庭作證回憶惡夢，法官考慮被告認罪、無套性交及拍攝X私處照片等案情後，最終就9罪判監18年。

法官在庭上嘆道，小童出生後生活別無選擇，只能生活在父母的樹蔭下，惟父母的愛與保護並非必然，本案的父親則極度嚴重違反誠信，性侵親生女兒令她身心受創。法官解釋本案重判是考慮到X已承受極大痛楚，在未來仍需繼續背負沉重的心理創傷，法官形容被告的行為墮落又可恥，強調不會另作減刑。 法官另主動透過主控向X表示，法庭已聽到她的伸冤，並明白其親父對其生命已留下不可磨滅的可怕烙印，令她一度嘗試自殺解決事件。法官讚揚她勇敢揭露真相，並寄語她在專業協助下重建人生，成為其他類似受害者的「希望燈塔」。