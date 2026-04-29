審計報告｜45%科學主任天氣會商出席率未達標　天文台應加強公眾對熱帶氣旋警告理解

審計署發表最新一份《審計報告》，對香港天文台的運作進行審查，認為需要改善科學主任職系人員在天氣會商的出席率，並加強公眾對於熱帶氣旋警告系統的理解。 報告指出，根據天文台的員工通告，部門期望科學主任職系人員每年出席至少25個上午和25個下午天氣會商。審計署審查了2025年科學主任職系人員在天氣預測總部舉行的天氣會商的出席記錄，發現在2025年全年持續為天文台服務的65名科學主任職系人員中，有29名，即45%在2025年出席少於50次天氣會商，認為天文台需要採取措施改善出席率，並更新員工通告，以適當反映運作情況的最新變動和現行做法。

報告提到，發出熱帶氣旋警告信號為公眾所關注。審計署留意到，天文台不時收到公眾就發出熱帶氣旋警告信號的查詢。天文台強調，熱帶氣旋警告信號是本於科學的服務，以公眾安全為最優先考慮，並用作提醒公眾在強風來臨前做好所有必要的預防措施。為讓公眾可以就即將轉壞的天氣作更好的準備以減少傷亡，發出熱帶氣旋警告信號需有預警時間。受天氣預報的科技所限，預報的預警時間越長，預報的不確定性越高。達到高比例符合指定的風力標準不應是發出熱帶氣旋警告信號唯一和最終的目標。

審計署認為，天文台需要採取措施，加強公眾對熱帶氣旋警告系統的理解，包括在天文台網站公布有關發出熱帶氣旋警告信號的更全面資訊，例如在作出決定時會考慮的因素，以及加強相關的公眾教育和宣傳工作。