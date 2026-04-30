立會三讀通過撥款條例草案 陳茂波︰財政狀況明顯改善

陳茂波指，政府若不投資北都才是不負責任。

立法會三讀通過《2026年撥款條例草案》。財政司長陳茂波表示，政府的財政狀況已明顯改善，今日會公布政府2025/26年度初步財政總結，預料綜合盈餘會由29億元增至110億元。當局會繼續審慎理財，投放資源推動發展、照顧市民所需，同時保持財政穩健，確保公共資源用得其所。

立法會昨恢復二讀辯論撥款條例草案，其後三讀通過。陳茂波出席立法會時指，政府建議把外匯基金1,500億元分兩期轉撥至基本工程儲備基金，以支持北部都會區及其他基建項目。對有言論指有關做法會令本港陷入財政危機，他形容屬危言聳聽，並指政府若不投資北都，讓香港經濟結構更多元化，提升長遠韌力，同時讓年輕人及下一代有更多及更好的就業選擇，才是不負責任。