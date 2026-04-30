揭資助青年宿舍數目未達標 宿舍採購暖風機成本偏離市價3倍

為紓緩在職青年的住屋壓力，政府2011年推出資助非政府機構興建青年宿舍，首輪目標是提供3千個住宿單位。惟審計署最新一份《審計報告》揭露，資助興建青年宿舍的多項問題，包括單位數目未達標，截至去年12月，只有1,326個宿舍單位已落成和正在營運，而計及正在進行建造及施工前期工序的宿舍亦只有共2,877個單位。有5間青年宿舍落成時間較原定長了3至11年。

報告另披露，「宿舍A」的採購程序存在嚴重溢價與資源浪費。其中78部浴室暖風機連安裝費每部平均達9,400元，較同期約1,900至2,300元的市價高逾3倍。此外，多項昂貴設備因設計缺陷未能實用，如單價3,390元的廁紙架因更換困難被替代等。