揭資助青年宿舍數目未達標 宿舍採購暖風機成本偏離市價3倍

為紓緩在職青年的住屋壓力，政府2011年推出資助非政府機構興建青年宿舍，首輪目標是提供3千個住宿單位。惟審計署最新一份《審計報告》揭露，資助興建青年宿舍的多項問題，包括單位數目未達標，截至去年12月，只有1,326個宿舍單位已落成和正在營運，而計及正在進行建造及施工前期工序的宿舍亦只有共2,877個單位。有5間青年宿舍落成時間較原定長了3至11年。
報告另披露，「宿舍A」的採購程序存在嚴重溢價與資源浪費。其中78部浴室暖風機連安裝費每部平均達9,400元，較同期約1,900至2,300元的市價高逾3倍。此外，多項昂貴設備因設計缺陷未能實用，如單價3,390元的廁紙架因更換困難被替代等。
審計署質疑招標程序的競爭性與透明度，指營運方「非政府機構A」在局限性招標時，未記錄挑選供應商準則，且獲邀標數極少。機構解釋稱，高價主因是安裝工人須具特別資歷、保險費昂貴、須於21天內供貨，加上2019年社會運動增加變數推高開支。
大量房間空置長達10月
另外，申請青年宿舍程序亦被指冗長，平均需時7個月方能簽約，致大量房間空置長達10個月；系統更未能預警，致使多名租戶租期超出5年上限。財務監督亦見缺失，政府在簽約前已先行撥款逾1.3億元，部分機構卻未將款項存入有息戶口，戶口甚至混入無關交易。多份年度報告及財務報表嚴重延誤提交，最長延遲達3.1年。
審計署建議，民青局應重新檢視提供3千個青年宿舍單位的目標，並根據非政府機構的執行能力採取措施。局方須督促機構參考審計報告發現的延誤情況，提升處理宿位申請的效率。針對採購程序，報告建議非政府機構申請局限性招標時，須清晰交代篩選準則及投標者的專業能力。民青局應考慮將物流署的指引納入非政府機構的採購規範中，以加強程序競爭性與透明度。民青局長對上述建議表示同意。