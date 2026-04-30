審計：零廢堆填願景仍須加緊努力 僅半公屋擁一座一智能廚餘桶

本港每日產生大量廚餘，當中約3,000噸被棄置於堆填區。審計署發現，環保署低估私人屋苑對智能廚餘回收桶的需求，最終收到的申請數目超出原計劃採購的回收桶數目近5倍，導致要在一份服務合約發出原合約金額178%的更改令，涉及480萬元。審計署又指，前年整體廚餘回收循環再造比率為9%，每日仍有91%廚餘被棄置堆填區，形容要實現零廢堆填願景「仍須加緊努力」。 前年本港每日有約1萬噸都市固體廢物被送往堆填區，包括約3,000噸廚餘，佔整體29%。環保署為加強支援家居和工商業廚餘收集，2021年起逐步擴展廚餘回收網絡。

審計報告指出，環保署前年批出3份服務合約，3個承辦商合共要提供1,032個智能廚餘回收桶，但截至去年10月底仍有73個回收桶未有設置。該署計劃今年要達到公屋「一座一桶」目標，報告指出全港218個公共屋邨當中，有110個已達標，如計及未設置的73個回收桶，仍欠445個回收桶始能達成目標，認為環保署要加快採購簡化版智能廚餘回收桶服務。 環保署2023年為私人屋苑推出智能廚餘回收桶試驗計劃，報告揭示近半已完成和近八成正處理的申請，處理時間已超出原定的180日，認為環保署應在可行情況下盡快完成申請，又指環保署就有關計劃採購120個回收桶服務合約，惟約半年後計劃收到的申請涉及710個回收桶，因有迫切需求，最終向一份合約的承辦商發出金額為480萬元的更改令，為原合約金額的178%。審計署建議，環保署要加快回收桶服務採購及更精確估算需求。

廚餘回收再造比率上升 在2018至2024年期間，環保署推行廚餘減量和回收，本港產生總廚餘量由2018年的每日3,639噸，減少一成至前年的每日3,287公噸，廚餘回收作循環再造比率就由2018年的2%逐步增至前年9%，但前年每日的廚餘仍有約3,000噸被棄置於堆填區，審計署形容要實現《香港資源循環藍圖2035》的零廢堆填願景「仍須加緊努力」。 另外，審計署留意到有廚餘處理設施接收的廚餘中，包括塑膠餐具、包裝物料和鋁罐等的惰性物料重量年度佔比，由2021年的13%增至去年3月的29%，認為環保署要加強公眾教育、提升社會意識等，糾正廚餘惰性物料比例偏高的情況。