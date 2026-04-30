消委會｜12款踏台承重防滑大檢測　總評5星最平140元有交易

踏台是家居生活中常用的工具，不過若踏台的安全程度不足，可能會導致使用者受傷。消委會從生活用品店、百貨公司、文具店等購入12款踏台樣本，當中有8款為1級至3級可摺疊踏台，以及4款為2級不可摺疊踏台。測試結果發現， PHL多功能3級踏凳附工具箱(售價329元)、new ocean 1299/二級梯級凳(售價140元)，以及紅A踏腳凳(售價176元) 總評獲5點，Hailo MK80 Aluminium Folding Steps(售價628元)及BEKVÄM腳踏Step Stool(售價399.9元)總評亦達4.5點，顯示平貴產品也有理想選擇。

歐洲標準就踏台不同位置的尺寸、傾斜角度及堅固性等均訂定了明確的規格要求。測試結果顯示，只有PHL多功能3級踏凳完全符合歐洲標準的設計和尺寸要求。根據歐洲標準，梯級的間距不應超過250毫米，而各梯級間距之間的偏差不應超過2毫米。測試結果顯示，其中3款1級踏台樣本及一款2級踏台樣未能符合標準的要求；另有6款樣本的梯級間距之間所量得的偏差多於2毫米，量得的間距之間的偏差由4毫米至58毫米不等。 8樣本闊度及 傾斜角度不達標

歐洲標準要求平台的闊度不應小於300毫米，深度則應介乎200毫米至600毫米；各梯級的闊度不應小於250毫米，深度則不應小於80毫米。另外，水平面與所有梯級、平台或座位前緣的角度應介乎 45°至 70°之間。如踏台高度不高於500毫米，前支腳傾斜角度則應介乎45°至80°之間；後支腳後緣與平台或座位後緣連成的假想線，與水平面的角度則應介乎45°至87°之間。否則可能影響站立或坐下穩定性，增加跌倒風險。結果發現，一款樣本量得的平台深度只有188毫米。另外，4款樣本量得的梯級闊度小於250毫米，分別為193毫米至238毫米。4款樣本前支腳傾斜角度及一款樣本的後支腳傾斜角度稍為超過標準的角度範圍要求。

所有樣本通過防滑性能測試 歐洲標準要求踏台的梯級和平台必須具備防滑的表面，而踏台的支腳和底部亦應具有防滑性能之材料，只有一個可摺疊踏台樣本的平台表面光滑，缺乏防滑設計，不符合相關標準要求。而在進行防滑性能測試時，所有樣本的摩擦係數皆符合標準的要求，表現令人滿意。 歐洲標準又要求鉸鏈應能牢固地連接踏台的支腳，而鋼鉸鏈銷的直徑不應小於 5.0毫米，踏台的鋁製部分厚度應不小於 1.20 毫米。測試中3款樣本的鉸鏈不夠穩固；另有2款樣本鋼鉸鏈銷直徑分別為4.87毫米和4.94毫米。一款樣本的鋁製梯級和平台量得的厚度均只有1.11毫米。

垂直靜載荷測試 儘管部分樣本聲稱最高承重由100公斤至150公斤不等，然而歐洲踏台標準的測試要求根據150公斤為最高載重而訂。在垂直靜載荷測試中，兩款樣本的平台分別於被施以2,341牛頓和2,600牛頓的力度時出現破損；另有3款樣本在完成垂直靜載荷測試後，平台出現的永久撓度變形，分別約為平台闊度的 0.55%、1.22%和 1.13%，未能符合相關標準要求。 測試同時檢視了樣本的標籤資料，發現兩款樣本沒有於產品標籤或網店等提供最高承重的資料，亦有樣本未有以中文或英文詳細說明注意事項。若說明不足，或會增加錯誤使用風險，影響使用者的安全。

消委會選購建議 消委會建議，選購時詳細檢查產品，確保開合順暢、鉸位及結構堅固；某些小凳的設計與踏台相似，應細閱標籤資料以了解該產品是否能用作踏台；使用前細閱標籤資料和說明書，例如最大承重、使用方法、注意事項等；每次使用前檢查踏台，確保性能良好，沒有損壞或變形、鏍絲或鉸鏈等沒有鬆脫、 金屬部件沒有生鏽；在地面平坦的地方使用踏台。避免在潮濕或光滑的地面上使用；使用踏台時，雙腳應平放於踏台平台；如需使用踏台搬運物件時，應確保使用者體重及負重的總和不超過踏台聲稱的最 大承重；及收藏時，應置於陰涼乾燥和兒童不能接觸的地方。