廠商會首推「企業出海策劃師」服務　助品牌拓全球市場

香港是內地企業出海的途徑之一，廠商會今日(4日)宣布，推出「企業出海策劃師」服務，為有意拓展海外市場的內地企業提供全鏈條、一站式的支援計劃。另外，廠商會下半年將陸續舉行活動 ，包括工展會購物節、7月的國際教育及職業展覽，12月迎來第60屆的工展會，盼藉活動為本地消費注入動能。

廠商會推出「企業出海策劃師」服務，為每家參與企業配對專屬策劃師，深入了解其產品優勢、目標市場及發展痛點，度身制定清晰可行的出海路線圖。服務範疇涵蓋企業在港設立及營運支援、ESG合規與綠色轉型部署、產品檢測與國際認證、技術升級轉化、品牌策略與市場推廣,以至銷售網絡拓展等全流程支援。