MIRROR演唱會意外｜李啟言工傷索償案開審　視像作供稱現仍需留醫

男團MIRROR 2022年於紅館開演唱會時發生意外，阿Mo李啟言被下墜屏幕擊中脊椎致嚴重受傷，早前獲法庭裁定當時的僱主「舞館」需就李的工傷賠償。案件今日(4日)於區域法院開庭評核賠償金額，李啟言以視像作供，李盛林牧師原定出庭作供，奈何上月因病離世。法官羅麗萍指，法庭會採納李父書面供詞，並將於6個月內頒判詞。
申請人為李啟言，答辯方為舞館有限公司，答辯方繼續缺席聆訊。入稟狀指，李於2022年7月28日受僱於舞館期間，在表演時發生意外，傷及脊椎，四肢癱瘓。李當時27歲，任職舞蹈員。
2022年8月收到演唱會全部收入
李啟言今日在母親陪同下以視像形式作供，他身穿灰色上衣，束長黑髮丸子頭，戴上無框眼鏡，頸上有氣管造口，作供期間與法律代表及法官對答如流，亦不時點頭回應或低頭閱讀文件，其母親在旁協助翻開文件夾。羅官關注李事發前從事舞蹈行業，其收入總額是如何計算。李另在證供中提及有大量工作，包括舞台聯絡人及老師等，大多以口頭安排，並以支票及自動轉帳等形式支付，而2022年8月的收入突然增多，李解釋因為收到了早前演唱會的全部收入，就其遞交有關2021年8月至2022年8月的銀行記錄，李確認皆為工作所得的收入。
部份現金收入存入銀行前花掉
李又提到，間中以現金方式收取薪金，通常收到現金後相隔數天便會存入銀行，期間可能直接花掉部分現金，但已記不起具體金額。羅官表示，如此一來銀行紀錄便無法涵蓋該部分的薪金。李的大律師再指，據銀行紀錄李的每月平均收入為6.3萬元。李又確認，勞工處2025年6月18日，以書面形式為李判傷，其病假亦至當日為止，而他至今仍在醫院接受治療，日常需要由他人照顧。李作供完畢後，羅官表示見到李一直接受治療，情況亦有所改善，鼓勵他要繼續積極和努力。
案件編號：DCEC338/2024