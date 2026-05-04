MIRROR演唱會意外｜李啟言工傷索償案開審　視像作供稱現仍需留醫

男團MIRROR 2022年於紅館開演唱會時發生意外，阿Mo李啟言被下墜屏幕擊中脊椎致嚴重受傷，早前獲法庭裁定當時的僱主「舞館」需就李的工傷賠償。案件今日(4日)於區域法院開庭評核賠償金額，李啟言以視像作供，李盛林牧師原定出庭作供，奈何上月因病離世。法官羅麗萍指，法庭會採納李父書面供詞，並將於6個月內頒判詞。

申請人為李啟言，答辯方為舞館有限公司，答辯方繼續缺席聆訊。入稟狀指，李於2022年7月28日受僱於舞館期間，在表演時發生意外，傷及脊椎，四肢癱瘓。李當時27歲，任職舞蹈員。